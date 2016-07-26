17 üniversitede rektörlük seçimleri ertelendi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "17 üniversitede 26-28 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılmasına karar verilen rektör adayları belirleme seçimlerinin Başkanlığımızca daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" denildi. Rektörlük seçimleri ertelenen üniversiteler şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova.

Edinilen bilgiye göre cemaat yanlısı akademisyenlerin seçimleri manipüle etme ihtimaline karşı YÖK, böyle bir karar aldı.