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17 üniversitede rektörlük seçimleri ertelendi

#Üniversite#Rektörlük Seçimi#YÖK
17 üniversitede rektörlük seçimleri ertelendi

Aralarında Bartın, Hakkari, Yalova üniversitelerinin de bulunduğu 17 devlet üniversitesinde 26-28 Temmuz'da yapılması planlanan rektörlük seçimleri ertelendi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "17 üniversitede 26-28 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılmasına karar verilen rektör adayları belirleme seçimlerinin Başkanlığımızca daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" denildi. Rektörlük seçimleri ertelenen üniversiteler şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova.

Edinilen bilgiye göre cemaat yanlısı akademisyenlerin seçimleri manipüle etme ihtimaline karşı YÖK, böyle bir karar aldı.

 

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#Üniversite#Rektörlük Seçimi#YÖK

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