17 üniversitede rektör belirsizliği

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl 37 üniversite için rektörlük seçim takvimi belirlemiş; aralarında Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ ve YTÜ’nün de bulunduğu 20 üniversitede temmuzda yapılan seçimler sonucunda Boğaziçi Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının rektör atamaları gerçekleşmişti. Kalan 17 üniversite için de seçim takvimi 26-28 Temmuz olarak açıklanmıştı. Ancak 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından ‘cemaat yanlısı akademisyenlerin seçimleri manipüle etme riski olduğu’ gerekçesiyle seçimlerin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.

Üç aylık OHAL ile birlikte üniversitelerin seçim takviminde de belirsizlik ortaya çıktı. 17 üniversitede seçimlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu olurken, mevcut rektörlerin görev süresi bugün dolacak. Hakkâri, Yalova, Çankırı Karatekin gibi bazı üniversitelerde mevcut rektör görevden alındığı için yerine vekil rektör atanmıştı. Üniversitelerde bu karmaşa yaşanırken YÖK ise yeni seçim takvimini henüz açıklamadı. YÖK Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nde, “...yeni rektör atanıncaya kadar rektör veya vekilinin görevi devam eder” hükmü var. Buna göre bu üniversitelerde seçim ve atama yapılana kadar mevcut rektör veya vekiller görevine devam edecek.

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SEÇİM YAPILMAYANLAR

AĞRI İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova.

BOĞAZİÇİ KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz’da seçim yapılan Boğaziçi Üniversitesi’ne hâlâ rektör atamadı. Seçimlerde şu anki rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu 348 oy, Prof. Dr. Vedat Akgiray 40 oy almıştı. Görev süresi 5 Ağustos’ta dolan Prof. Dr. Barbarosoğlu rektörlüğü sürdürüyor, atamanın ne zaman olacağı ise bilinmiyor.