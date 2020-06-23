17 üniversite için rektör adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sitesinde yer alan duyuruya göre, ​ ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ hükümleri ve ‘Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Akdeniz, Ankara, Atatürk, Çukurova, Dicle, Fırat, Gazi, Gaziantep, İnönü, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Orta Doğu Teknik, Sivas Cumhuriyet, Trakya ile Yıldız Teknik üniversitelerine rektör ataması yapılacak.​

Başvurular 23 Haziran-8 Temmuz mesai saati bitimine bizzat veya ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir. Rektör adaylığı için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar, aşağıdaki belgelerle YÖK’e başvuruda bulunulacak:

- Başvuru dilekçesi

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

- Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; ‘Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge

- Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.