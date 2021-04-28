17 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 17 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodları özellikle Türkiye'nin bütün farklı şehirleri için sabit olarak verilir. Bu plakalar araçların arka ve ön kısımlarında numara olarak yer alır. Böylece araçların hangi şehre ait olduğu ve kayıtlı olduğu anlaşılır. Bunun dışında posta kodu ve adres ile beraber birçok kurum üzerinden de değerlendirilmektedir.

17 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

17 plaka Çanakkale'nin plaka kodudur. Marmara Bölgesi'nin denize kıyısı olan en güzel şehirlerinden biridir. Özellikle yaz ayları Turizm ile beraber kültürel açıdan da büyük bir öneme sahip şehirler içerisinde yer alır. Ticari açıdan da oldukça önemli bir şehir olması ile beraber, 17 plaka numarası üzerinden değerlendirilir.

Bir liman şehri olarak da ön plana çıkan Çanakkale'nin plakası birçok amaç altında yaygın olarak kullanılır. Özellikle araç plakaları ile beraber kurumsal olarak değerlendirilir. Ne için kullanılacak olursa olsun Çanakkale için sabit olarak 17 plaka numarasını değerlendirebilirsiniz. Türkiye'deki şehirler arasında alfabetik olarak 17 sırada olduğu için bu rakam kullanılır.