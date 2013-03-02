17 öğrenci okul sütünden hastanelik oldu

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Türkiye Halk Sağlığı Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Manisa ve Kilis’te okul sütü içerek hastaneye kaldırılan öğrencilerle ilgili açıklama yaptı. 11 Şubat’ta okulların açılmasıyla birlikte okul sütlerinin yeniden dağıtıldığının hatırlatıldığı açıklamada, okul sütü projesinin Türkiye’nin en büyük sosyal fayda çalışması olduğunun altı çizildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın planladığı ve uyguladığı koordineli ve titiz çabalara rağmen, 1 Mart’ta Kilis’te 12 öğrenciye, süt hassasiyeti (gastrik hassasiyeti) teşhisi konulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, Manisa’da ise 4 öğrenci bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetleri ile rahatsızlanarak tedavi ve gözlem altına alındığı bildirildi. Bir öğrencinin bir gün önce karın ağrısı, halsizlik, ateş nedeni ile okula gitmediği ve bir öğrencide de post nazal akıntı enfeksiyon şüphesi bulunduğu ifade edildi.

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Her iki ildeki son durum ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“Kemaliye İlköğretim Okulu 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerinden 12’si 112 aracılığıyla Kilis Devlet Hastanesine götürüldü. Acil Serviste Çocuk Uzmanı tarafından muayene edilen öğrenciler, çocuk izlemde gözleme alındı. Ayakta tedavileri yapılan 12 öğrenci saat 14.00’te tekrar çocuk uzmanı tarafından değerlendirildi ve süt hassasiyeti (gastrik hassasiyeti) olarak tanımlandı. Hemogramlarına bakıldı ve değerler normal bulundu. Tüm Öğrenciler 14.30’da taburcu edildi ve pazartesi kontrole gelmeleri söylendi. İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından dağıtılan sütlerden analiz için numuneler alındı.

Manisa’da ise Aysel-Kani Çelikel İlköğretim Okulunda aynı sınıftan 4 kız, farklı bir sınıftan da 1 erkek öğrenci rahatsızlandı. Okula sütün ilk kez 1 Mart’ta dağıtıldığı ve yaklaşık 200 öğrenci tarafından saat 10.30 sularında tüketildiği, yaklaşık 11.00 civarında bir kız öğrencinin kustuğu, ardından sınıftaki diğer 3 öğrencinin de kustuğu ifade edildi. Diğer sınıftan olan erkek çocuğun kaynaştırma öğrencisi olduğu ve derslere katılmak istemediğinden bulantısı ve kusmasının olabileceğinin de düşünüldüğü bildirildi. Hastanedeki hekimler çocukların genel durumunun ilk gelişte de iyi olduğunu, hiçbirinde ateş, ishal belirtisinin bulunmadığı, acil serviste gözetim altında bulunulan sürede kusma olmadığını aktardıkları belirtildi.”

