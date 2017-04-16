17 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?

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17 Nisan Pazartesi liseler ve üniversiteler tatil mi? 16 Nisan seçimlerinin gerçekleşmesi ardından en çok sorulan sorulardan biri de buldu. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin soru işaretlerine yanıt, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi. İşte, 17 Nisan Pazartesi (yarın) için verilen karar!

17 Nisan günü kamu kurumları, bankalar ve PTT gibi yerler açık olacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şunları söyledi:

"16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık."

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Yılmaz, 17 Nisan’ın tatil edildiği haberini şu sözlerle bildirdi. "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.Öte yandan üniversite öğrencileri tarafından merak edilen 17 Nisan'da üniversiteler tatil mi sorusuna ise henüz bir açıklama getirilmedi.