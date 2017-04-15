17 Nisan'da okullar tatil olacak mı? 17 Nisan resmi tatil mi ?

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17 Nisan'da okullar tatil mi? Pazar günü yapılacak anayasa referandumu öncesinde en çok sorulan sorulardan biri bu soru oldu. 17 Nisan sonraki sürece değinen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık' dedi.

17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu, referandumun ertesi gününün tatil olup olmayacağını araştırdı. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konunun arasında 17 Nisan'da üniversiteler tatil olacak mı konusu da yer aldı. Sandık görevlisi olarak okullarda, görev başında olacak olan öğretmenler için açıklama yapan Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu konunun görüşülüp bir karara bağlandığını ve okulların 17 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini ifade etti.

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17 Nisan pazartesi günü okulların tatil olmasıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.

Öte yandan üniversite öğrencileri tarafından merak edilen 17 Nisan'da üniversiteler tatil mi sorusuna ise henüz bir açıklama getirilmedi.