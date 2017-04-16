17 Nisan tatil mi? Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil edildi mi?

Haberin Devamı

17 Nisan resmi tatil mi olacak sorusu binlerce öğrenci tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Referandum öncesinde birçok öğrenci okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Referandum'da birçok okulda vatandaşlar oy kullanmaya gidecek ve birçok öğretmen sandıklarda görev yapacak. Peki, 17 Nisan resmi tatil mi? 17 Nisan'da Üniversiteler tatil olacak mı?

17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu, referandumun ertesi gününün tatil olup olmayacağını araştırdı. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konunun arasında 17 Nisan'da üniversiteler tatil olacak mı konusu da yer aldı. Sandık görevlisi olarak okullarda, görev başında olacak olan öğretmenler için açıklama yapan Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu konunun görüşülüp bir karara bağlandığını ve okulların 17 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini ifade etti.

Haberin Devamı

17 Nisan pazartesi günü okulların tatil olmasıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.

Öte yandan üniversite öğrencileri tarafından merak edilen 17 Nisan'da üniversiteler tatil mi sorusuna ise henüz bir açıklama getirilmedi.