17 milyon öğrenci ikinci döneme başladı

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İkinci dönem sınav tarihleri

İkinci yarıyılda 8’inci sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavı da 10-11 Mayıs'ta yapılacak. Sınav sonuçlarının ise haziran ayında açıklanması planlanıyor. Üniversiteye girecek lise son sınıf öğrencileri de üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 23 Mart pazar günü yapılacak. Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) 21-30 Nisan'da başvuru alınacak. LYS, 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran tarihlerinde beş oturumda düzenlenecek.