17 milyon öğrenci için karne günü

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, bugün karne alacak. Öğrenciler, 180 iş günü ve yaklaşık 8 ay süren eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ankara’da Gölbaşı Hacılar İlkokulunda törenle öğrencilere karnelerini dağıtacak. İlköğretim ve lise son sınıf öğrencileri mezuniyetin yanı sıra yaz tatilinde sınava girme, sınav sonucu öğrenme, tercih yapma ve kayıt heyecanı yaşayacak. Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yarın başlayacak. LYS’ler 15-16, 22-23 Haziran’da 5 oturum halinde gerçekleştirilecek.

2012-2013 eğitim-öğretim yılı 17 Eylül 2012’de başlamış, öğrenciler 28 Ocak-8 Şubat arasında yarıyıl tatili yapmıştı.

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16 Eylül’de ders başı

2013-2014 eğitim-öğretim yılında, ilk zil 16 Eylül Pazartesi günü çalacak. Anaokulu ve ilköğretim birinci sınıf öğrencileri 9 Eylül’den 13 Eylül’e kadar "uyum programı"na alınacak. Birinci yarı yıl 24 Ocak 2014’te sona erecek.

Yarı yıl tatili, 27 Ocak-7 Şubat 2014’te yapılacak. İkinci dönemin ilk dersi 10 Şubat’ta görülecek. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı, 13 Haziran’da tamamlanacak. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ise 15 Eylül 2014 Pazartesi başlayacak.

Öğretmenler eğitime

Öte yandan okul öncesi ve sınıf branşlarındaki öğretmenler, 17 Haziran’dan itibaren 3 haftalık hizmet içi eğitime alınacak. MEB’in 2012-2013 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre, 61 bin 592 okulda, 17 milyon 234 bin 452 öğrenci eğitim görüyor. Bu eğitim kurumlarında toplam 832 bin 726 öğretmen görev yapıyor.