17 milyon öğrenci ders başı yaptı

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İlkokul birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerinin bir hafta önce uyum eğitimiyle başladığı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ders başı yaptı.

Okul bahçelerini veli ve öğrenciler doldurdu

Okulların bahçeleri öğrenciler ve velileriyle doldu taştı. Okul taşıtlarının da eklenmesiyle İstanbul'da sabah trafiği sürücülere zor anlar yaşattı. Okulların bahçeleri öğrenci ve beraberlerinde gelen velilerle doldu taştı. Bu yıl ilk kez okula başlayan ve bir haftalarını dolduran minikler ise şaşkın gözlerle etrafı izlediler. Bahçelievler Ali Haydar Günver İlköğretim Okulu'nun önünde bir kadının ağlayan çocuğunu duvarın üzerine çıkarması ve arkadaşlarını izletmesi dikkat çekti. Bahçelievler Şirintepe Ortaokulu'nun bahçesinde bir öğrencinin de çantasından çıkardığı kitaplarını yere koyduğu görüldü. Bazı veliler ise okul dışından çocuklarının bahçede toplanmasından sınıflarına girmesine kadar her anını izledi.

Maltepe Orhangazi Ortaokulu'nda da öğretim yılının ilk gününde öğrencilerde heyecan ve telaş vardı. Okula velileriyle birlikte gelen öğrenciler çok heyecanlı olduklarını söylediler. Niğde'den İstanbul'a taşınan bir ailenin çocuğu da "Çok heyecanlıyım. Niğde'den buraya taşındık. Yeni arkadaşlarım olacak" diye konuştu.

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Konteynerde ders başı

Yeni eğitim yılı Van'da sıkıntılı başladı. 2011 yılında meydana gelen iki depremde hasar gören bir çok okulda tadilat sürerken, bin 860 öğrencili Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencileri, yeni okulları bitmediği için bu yıl da konteyner sınıflarda dersbaşı yaptı.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bir çok okul hasar gördü. Bazı okullar ağır hasar görüp yıkılırken, depremin eğitimdeki olumsuz etkisi hala sürüyor. Bu okullar arasında yer alan bin 860 öğrencisi bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi, bu yıl üçüncü eğitim- öğretim dönemini de konteynerde geçirecek. 21 metrekarelik konteyner sınıflarda eğitim görecek olan öğrenciler, sabah konteyner okul önünde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı'nı okuyarak ders başı yaptı.

Depremde hasar gören ve tadilatta olan bir çok okulun öğrencileri farklı okullara taşınırken, Mehmet Akif Ersoy Lisesi'ndeki temel atma ve okul yapım çalışmalarına yeni başlandı. Öğrenci ve öğretmenler yazın çok sıcak, kışın soğuk olan konteynerlerden kurtulmak istediklerini belirterek, okulun biran önce tamamlanmasını istedi.

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Bolu’da velilerle ilk ders

Bolu'da ise, bir hafta önce dersbaşı yapmalarına rağmen bazı birinci sınıf öğrencileri derse velileriyle birlikte katıldı.

Yeni eğitim yılında Dağkent Mahallesi'nde bulunan Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu'nda tören düzenlendi. Okula başlamanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler ders yılının ilk gününe velileriyle birlikte geldiler. 242 öğrenciye içerisinde kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Öğrenciler ise öğretmenlerine karanfiller verdi.

Törenin ardından sınıflarına geçen bazı birinci sınıf öğrencileri dersi velileriyle birlikte dinledi. Çocuklarını kucaklarına alan veliler sıralara oturdu. Anne ve babalarıyla birlikte derse giren minikler ilginç görüntüler oluşturdu.

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Törene İl Milli Eğitim Müdürü Recep Alpdoğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Suriyeli öğrenciler eğitime başladı

Çadır ve konteyner kentte kalan 3 bin 143 Suriyeli öğrenci Nizip’te eğitim öğretime başladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Nizip ilçesindeki çadır ve konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeli öğrenciler eğitim mücadelesi veriyor. Kendilerine sağlanan imkanlarla eğitimlerine Türkiye'de devam eden Suriyeli öğrenciler, yeni sezonda ders başı yaptı.

Kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilen ve tüm hazırlıkların tamamlandığı her iki kampta, öğrenciler ve ders veren Suriyeli öğretmenlerin de heyecanlı olduğu görüldü.

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Okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Suriyeli öğrenciler, verilen eğitim hizmetlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiler.

Azerbaycan Türk okullarında ilk ders

Yeni eğitim-öğretim yılı başlaması ile Azerbaycan’daki Türk okullarında ilk ders heyecanı yaşandı. Azerbaycan’da bulunan Bakü Türk Anadolu Eğitim Kurumları’nda yeni eğitim-öğretim yılı başlaması, ilk kez okula gelen öğrencilerin gözyaşı ve sevinçlerine neden oldu. Bazı öğrenciler, ilk defa okula geldikleri için mutlu olurken, bazı öğrenciler ise velilerinden ayrıldıkları için göz yaşı döktü. Okul bahçesi ve içerisinde veli ve öğrencilerin fazla olması nedeni ile kalabalık yaşanırken, anne babalar da çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayan Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Muşaviri Seyit Ahmet Arslan, çok heyecanlı bir gün yaşadıklarını, çocuklarının birinci sınıfa başlamasının ise bu heyecanı daha da artırdığını söyledi.

İlkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin okula iyi bir başlangıç yapabilmeleri için uygulanan “uyum programı” kapsamında çocukların bir haftadır okula gelip gittiklerini söyleyen Arslan, yeni ders yılının herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bakü Türk Anadolu Ortaokul müdürü Hasan İşkil ise Bakü Türk Anadolu Eğitim Kurumları kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise bulunduğunu, okulda toplam bin 500 öğrencinin eğitim aldığını anlattı. İşkil, okulda 1-8 sınıfları arasında Türkiye, lise kısmında ise Türkiye-Azerbaycan ortak müfredatının işlendiğini, liseye her yıl 60 Azerbaycan, 60 da Türk vatandaşı öğrencinin sınavla alındığını bildirdi.

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Afgan öğrencinin okul heyecanı

Ailesiyle ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kars’a gelen Afganistanlı kız öğrenci Tayyibe Hüseyni de okul sevinci yaşadı. Halit Paşa İlköğretim Okulu’nda eğitim görecek olan 6’ncı sınıf öğrencisi Tayyibe Hüseyni, Kars’ta annesi, babası ve bir kardeşiyle yaşadığını söyledi.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak geçen yıl Kars’a geldiklerini anımsatan Hüseyni, öğrenim hayatına devam ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplarını da aldığını söyledi.

Hüseyni, Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Bugün de okula başladık. Türkçe’yi az biliyorum. Öğrenci arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi seviyorum” dedi.

Daha öncede Afganistan’ın bazı kentlerinde eğitim gördüğünü anlatan Hüseyni, “Geçen yıl da burada okudum. Öğretmen veya hemşire olmak istiyorum. Afganistan’ı da özlüyorum. Tüm akrabalarım orada ve onları çok seviyorum” diye konuştu.

Diyarbakır Valisi: Eğitim öğretim devam ediyor

Okulların boykot edilmesi çağrısıyla ilgili olarak konuşan Diyarbakır Valisi Kıraç, eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini ve bir sorun olmadığını söyledi Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, bir siyasi partinin okulların boykot edilmesi çağrısıyla ilgili olarak, “Eğitim öğretim devam ediyor, bir sorunumuz yok” dedi. Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Yenişehir İlkokulu’nda ziyarette bulunan şöyle konuştu:

“Şu an Diyarbakır’da yaklaşık 450 bin öğrenci eğitim öğretime başladı. 16 binin üzerinde öğretmenimiz ilgileniyor, 10 binin üzerinde dersliğimiz var. 188 yeni okul ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Bunu da bitirdiğimizde 2 bin 300 derslik Diyarbakır’da ki eğitim için kullanılmaya başlayacak. Dolayısıyla bizim asıl üzerinde durmamız gereken nokta eğitimi daha başarılı kılabilmek için bir eksiğimizin olmaması. Eğitim öğretim devam ediyor, bir sorunumuz yok” diye konuştu.

“Altyapı eksiklikleri giderilmeli”

Gelişen, değişen dünyada, üzerinde durulması gereken noktanın eğitim sistemini ve buradaki başarı grafiğini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak olduğunu anlatan Kıraç, şöyle devam etti:

“Geleceğimizi çocuklarımızın başarısına endekslemiş bir milletiz. Eğer biz gelecekte bir yerde olacaksak bunu ancak çocuklarımızla başarabiliriz. Artık okullarımızda Türkiye’nin en güzel çiçekleri bir araya geldi demet demet duruyorlar. Öğretmenlerinden de şunu bekliyoruz okulda eğitim demek, sadece ders çalışmak demek değildir. O çocukların sosyal ihtiyaçlarını, oyun ihtiyaçlarını karşılayacak, bireyle bilgili becerili kardeşlik içerisinde duygular oluşturulacak, ortamları oluşturmalarını da bekliyoruz. Şu an çocuklarımızın bir tek şeye ihtiyacı var. Buda sevgi, şefkat ve ilgidir. Başarı için hepimiz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Biz okullardaki, başarıyı artırmanın en önemli yolunun altyapı eksiğinin giderilmesi olarak görüyoruz.”

Hakkari Valisi: Okumanıza engel olanlara karşı çıkın

Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, öğrencilere seslenerek “Okuyun, sizi okutmak istemeyen, okumanızın önüne engel olanlara da siz karşı çıkın” dedi. Yeni eğitim yılı töreninde konuşan Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, Hakkari’de eğitim öğretim yılının açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının, ülkeye ve bölgeye barış getirmesini diledi. Vali Kalkan, öğrencilere de seslenerek, “Okuyun, sizi okutmak istemeyen, okumanızın önüne engel olanlara da siz karşı çıkın” dedi.

Kendilerine emanet edilen öğrencilerin büyük bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Kalkan, şöyle konuştu:

“Hepimiz çocuk, evlat sahibiyiz. Çocuğumuz en iyi eğitimi alsın, en iyi okullarda okusun, en iyi öğretmenlerde eğitim görsünler ve gelecekte iyi mevkilerde, iyi konumlarda olsunlar. Her anne ve babanın arzusu budur. Bu çocuklarımızın ve anne, babalarının bizden beklentileri budur. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımıza büyük görev ve sorumluluk düşüyor.

Şüphesiz zor şartlarda görev yapıyorlar ama şunu da unutmayalım, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Narlı köyünde de Şemdinli’nin Beyazsu beldesinde de eğitim veren öğretmen arkadaşımız var. Dolayısıyla şartlarımız ne olursa olsun, bize teslim edilen bu çocuklara eğitimin en kalitelisini verme gibi bir görev ve sorumluluğumuz var. Umuyor ve diliyorum ki öğretmen arkadaşlarımız, milli eğitim camiasının her ferdi benden başlamak üzere bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceklerdir.”

Okulların boykot edilmesi

Bir gazetecinin, “Okulların boykot edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” yönündeki sorusuna Vali Kalkan, şu yanıtı verdi:

“Okula gelmeme hadisesi şudur. Bugün okulların ilk günü. Sadece Hakkari’de değil, benim de çocuğum İstanbul’da okula gidiyor. Bu sabah bana telefon açtı, ‘bugün ilk gün, genelde arkadaşlar gelmiyor, ders işlenmiyor, okula gideyim mi?’ diyor. Kendi çocuğum bana bunu söylüyor. Genelde ilk haftalar çocukların sınıflara, derslere alıştığı haftalar. Dolayısıyla bakın dışarıda 200 kadar çocuğumuz, yavrumuz vardı. Hepsi geldiler. Anne, babaları vardı, veliler vardı. Ben onlara teşekkür ettim. Bir kez daha Hakkari Valisi olarak teşekkür ediyorum. Çocukların okumasının önündeki engelleri kaldırma yönünde çaba sarf edilmesine rağmen, birilerinin çocukların eğitimden mahrum kalmasını engellemesine dönük gayretlerini kınıyorum.” (AA)