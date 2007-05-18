17 ile üniversite kuruluyor

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Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “İddia edildiği gibi tabela üniversitesi kursaydık, diğer 9 ilde de üniversite kurardık, olur biterdi” dedi.

Çelik, Genel Kurulda 17 yeni üniversite kurulmasına ilişkin tasarının görüşmeleri sırasında hükümet adına söz aldı.

Hüseyin Çelik, 17 ile üniversite kurulmasının seçimle ilgisi bulunmadığını savunarak, “Eğer bir seçim hesabı olsaydı, bu işi popülizm yapmak için yapmış olsaydık, iddia edildiği gibi tabela üniversitesi kursaydık, diğer 9 ilde de üniversite kurardık olur biterdi. Kasım 2005 tarihinde bugünkü kurulan üniversitelerin hazırlığı başlatılmıştı. Seçimin 4 Kasım'da yapılması planlandığı için tasarı şimdi Meclise getirilmiştir” diye konuştu.

Bakan Çelik, üniversite bulunmayan Hakkari, Yalova, Gümüşhane gibi illerdeki milletvekillerinin çoğunluğunun AK Parti'li olduğunu, oradaki vatandaşlara herhangi bir kastın söz konusu olmadığını ifade etti.

AK Parti Hükümetinin göreve geldiği dönemde 41 ilde üniversite bulunmadığını belirten Çelik, önce 15, şimdi ise 17 ilde üniversite kurulduğunu anımsattı.

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Seçimlerden sonra üniversite bulunmayan 9 ilde üniversite kurulacağını kaydeden Çelik, “Önümüzdeki dönem Hükümetim adına taahhüt ediyorum; 9 ilde üniversite kurulacaktır” dedi.

Anavatan Partisi Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in yeni kurulan üniversitelere ilişkin eleştirilerine de cevap veren Milli Eğitim Bakanı Çelik, “Iğdır'a ziraat fakültesini biz kurduk. Birçok ilde de yüksekokul ve fakülteler yine bizim dönemimizde kurulmuştur. Bu üniversitelerde Cumhurbaşkanından dönecek ne var? Eğer kurulan üniversiteler gereksiz bir şeyse, baraka üniversitesiyse Iğdır'a niye istiyorsunuz? Hiçbir ile tabela, baraka üniversitesini yakıştırmıyoruz” diye konuştu.

Genel Kurulda tasarının, Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman'da üniversite kurulmasını öngören 7. maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, çalışma süresinin tamamlanması üzerine yarın saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.