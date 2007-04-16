17 ile üniversite geliyor

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AK Parti İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın başkanlığında toplanan Komisyon, tasarıyı “tali komisyon” olarak görüştü.

Komisyon, 17 ilde üniversite kurulmasını öngören tasarıyı benimsedi.

Tasarıya göre, Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman'da üniversite kurulacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın başkanlığında toplanan Komisyon, tasarıyı, “tali komisyon” olarak görüştü.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt, yeni üniversite kurulmasına karşı olmadıklarını ancak, AK Parti'nin üniversitelere farklı bir gözle baktığını söyledi. AK Parti döneminde bir rektörün evinin arandığını ve tutuklandığını ifade eden Özyurt, bunun kara bir leke olduğunu ifade etti.

Öğretim üyesiz üniversite olmayacağını; yeni kurulacak üniversitelerde okuyacak gençlere üzüldüğünü ifade eden Özyurt, 17 yeni üniversitenin kurulmasının bilimsel olmadığını söyledi. Özyurt, “Bunun, popülist bir politika olduğunu, seçim yatırımı olduğunu biliyoruz” diyerek, AK Parti'li üyelere, ”Hanginiz çocuklarını bu yeni kurulacak üniversitelere gönderirsiniz?” diye sordu.



“SEÇMENE SELAM ÜNİVERSİTELERİ...”



CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, akademik kadrosu yetersiz üniversitelerde yetişecek gençlerin sinema sanatı anlayışının, “Kurtlar Vadisi-Irak” olacağını; dinci ve ırkçı bir zihniyete sahip olacaklarını öne sürdü. Şimşek, “Bu üniversitelere 'evet' denilmesi, eğitim ticaretidir. Bu üniversitelerin adı, seçmene selam üniversiteleridir” dedi.

CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, 15 üniversiteye rektör atanmamışken, yeni 17 üniversite daha kurulmasını eleştirdi. Altay, Hükümetin üniversitelerden elini çekmesini istedi.

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, YÖK'ün seçkin, elitist olmaya oynadığını, üniversite sayısının artırılmasını istemediğini söyleyerek, ”Türkiye'nin problemi budur” dedi. Doğan, Türkiye'de partilerin kapatıldığını, başbakanların bile cezaevine konulduğu dönemler olduğunu ifade ederek, ”Rektörler dokunulmaz mıdır?” diye sordu. Doğan, bir rektörün tutuklanmasında partisinin dahli olamayacağını, konunun yargıyı ilgilendirdiğini kaydetti. Doğan, üniversitelerin seçim yatırımı değil, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu savundu.



“...DUVARLARI YIKA YIKA GELDİK”



Halka en yakın kesimin kendileri olduğunu ileri süren Doğan, “Biz geldiğimiz noktaya, seçim barajlarını, hapishane duvarlarını yıka yıka geldik. Hiç kimseye, bize konulan ambargo konulmamıştır” dedi.



“...MANİKÜR, PEDİKÜR YAPILDI”



CHP'li Şimşek'in, “28 Şubat'ta sizin elinize, ayağınıza manikür, pedikür yapıldı. Bizim idam sephalarına gittiğimiz dönemler oldu” karşılığını vermesi üzerine Doğan, “Bu millete bizden daha çok benzeyen hiçbir zihniyet gelmemiştir. Türkiye'nin ilk ve tek sivil siyasi hareketiyiz. Türkiye'yi sivilleştirmeye kararlıyız” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Sami Güçlü, YÖK'ün siyasi bir kurum gibi davranmaması, yüksek öğretimi planlaması gerektiğini söyledi. Güçlü, YÖK ile hükümet arasındaki soruna çözüm bulunması gerektiğini de kaydetti.

AK Parti'li diğer üyelerin de üniversitelerin ülke genelinde yayılmasının yararlarını dile getirdiği görüşmelerden sonra, tasarı kabul edildi.



BAZILARININ İSMİ DEĞİŞTİ



Komisyon, illerin ismiyle anılan yeni üniversitelerin bazılarının adında değişiklik yaptı. Buna göre, Karaman'da “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi”, Ağrı'da “Ağrı Dağı Üniversitesi”, Çankırı'da “Çankırı Karatekin Üniversitesi”, Mardin'de “Mardin Artuklu Üniversitesi” adıyla üniversite kurulurken, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş ve Batman'daki üniversiteler illerin ismini taşıyacak.

Yeni kurulacak 17 üniversite dolayısıyla 20 bin 995'i akademik, 7 bin 55'i idari, 170'i döner sermayede olmak üzere toplam 28 bin 220 kadro ihdas edilecek.



CHP'NİN ÖNERGELERİ KABUL EDİLMEDİ



CHP'li Şimşek, 17 üniversitenin kurulmasının ardından 72 ilde üniversite olacağını, sadece 9 ilin üniversitesiz kalacağını ifade ederek, önergeleri bulunduğunu kaydetti.

CHP'li üyelerin, Gümüşhane, Iğdır, Yalova, Ardahan, Bayburt, Bartın ve Tunceli'de üniversite kurulması için verdikleri önergeler reddedildi.

CHP'li Şimşek, “Bu illeri niye yok sayıyorsunuz?” tepkisini verdi.



TELEFON GÖRÜŞMESİ



CHP Sinop Milletvekili Altay, Sinop Üniversitesine bağlı turizm meslek yüksekokulu kurulması için önerge verdi.

Hükümetin tasarıda değişiklik yapılmasına karşı olduğunu ifade eden Başkan Altıkulaç, toplantıya rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i telefonla aradı.

Komisyon üyelerinin geçmiş olsun dileklerini de ileten Altıkulaç, görüşmeden sonra, “Bakan Çelik'in tasarıya ilave yapılmasına karşı olduğunu” söyledi.

Önergenin reddedilmesinden sonra Altay'ın “Genel Kurulda kabul edeceksiniz” demesi üzerine AK Parti Siirt Milletvekili Öner Ergenç, ”Kabadayılık yapma” dedi.

Ergenç, “Düşüncemi söyleyemeyecek miyim?” diyen Altay'a, “Genel Kurulda da kabul etmeyeceğiz” karşılığını verdi. Altıkulaç'ın müdahale etmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.