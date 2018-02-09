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17 ilden 631 ‘Bilim Kahramanı’ İstanbul’da

#FIRST Lego League Turnuvası#İstanbul Şehir Üniversitesi#Bilim Kahramanları Buluşuyor
17 ilden 631 ‘Bilim Kahramanı’ İstanbul’da

Türkiye’de ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adıyla düzenlenen ‘First Lego League’ turnuvalarının üçüncü etabı, 10-11 Şubat’ta İstanbul’da yapılıyor. Turnuvaya 17 ilden 631 çocuk ve genç katılacak.

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Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adıyla Türkiye’de gerçekleştirilen ‘FIRST Lego League Turnuvası’nın üçüncü etabı, 10-11 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak. İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü’nde düzenlenecek etkinliğin bu yılki teması ‘Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu’ olarak belirlendi. 17 ilden 631 çocuk ve gencin katıldığı bu etapta 10-11 Mart’ta İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanacak takımlar belirlenecek. ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ turnuvalarına bu yıl Türkiye’den, 55 ilden 369 takımın, toplamda ise 3 bin 961 çocuk ve gencin katılması bekleniyor. 9-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılabildiği etkinliğin yerel turnuvaları 4 Mart’a kadar sürecek. Turnuvada 4 ile 10 kişiden oluşan takımlar bir koç liderliğinde, ilgili konuya dair sorunları belirleyerek çözüm üretiyor. Çocuklar ve gençler turnuva sayesinde işbirliği içinde çalışırken takım çalışması, sunum yapma gibi beceriler kazanıyor. Yerel turnuvaların ardından İzmir’de düzenlenecek Ulusal Turnuva’da seçilecek 5 takım, uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.

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17 ilden 631 ‘Bilim Kahramanı’ İstanbul’da

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#FIRST Lego League Turnuvası#İstanbul Şehir Üniversitesi#Bilim Kahramanları Buluşuyor

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