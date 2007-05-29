17 ilde üniversite kanunu yürürlüğe girdi

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Kanun, Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman'da üniversite kurulmasını öngörüyor.

Karaman'da “Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi”, Ağrı'da “Ağrı Dağı Üniversitesi”, Kilis'te “Kilis 7 Aralık Üniversitesi”, Çankırı'da “Çankırı Karatekin Üniversitesi”, Artvin'de “Artvin Çoruh Üniversitesi”, Bitlis'te “Bitlis Eren Üniversitesi”, Osmaniye'de “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi”, Muş'ta “Muş Alparslan Üniversitesi”, Mardin'de “Mardin Artuklu Üniversitesi” adıyla, diğer illerde illerin isimleriyle üniversite kurulacak.

Bu üniversiteleri için akademik, idari ve döner sermaye alanlarında yaklaşık 30 bin kadro ihdas edildi.

Bu üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları, ödenekleri, bina ve tesisleri, araç ve gereci ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları, başka bir işleme gerek kalmaksızın, bağlandıkları üniversitelere devredilecek.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesine 450, Selçuk Üniversitesine de 500 akademik kadro ihdas edildi. Bu üniversitelere idari kadro da verildi.

Kanunla, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi rektörlüklerine bağlı tıp fakülteleri kuruldu, bu fakülteler için kadro ihdas edildi.

