17 fakülteye yeni dekan

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25 Aralık’ta toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu’nun (YÖK) ardından devlet üniversitelerindeki 17 fakülteye dekan ataması yapıldı. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti tarafından rektör ve dekan adayı olarak Yükseköğretim Kurulu’na önerilen adaylarla ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu (ÖSYS) da kabul edildi.

2 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen adaylar:

İstanbul Medipol Üniversitesi: Prof. Dr. Sebahattin Aydın

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi: Prof. Dr. Ekrem Doğan

Devlet üniversitelerindeki 17 fakülteye yapılan dekan atamaları:

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Prof. Dr. Hacı Duran

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy

Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Şeref Kılıç

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: Prof. Dr. İlhan Doran

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Orhan Uzun

Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Güç

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Vedat Kaya

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Saadettin Tonbul

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Selçuk Duman

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Emin Erdem

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Osman Çevik

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Abdullah Kahraman

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun

Niğde Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Selen Doğan

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3 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adaylar:

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İpek Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Doğan Aydın Serel

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Ziya Menceloğlu