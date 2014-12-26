17 fakülteye yeni dekan

25 Aralık’ta toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu’nun (YÖK) ardından devlet üniversitelerindeki 17 fakülteye dekan ataması yapıldı. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti tarafından rektör ve dekan adayı olarak Yükseköğretim Kurulu’na önerilen adaylarla ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu (ÖSYS) da kabul edildi.
2 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen adaylar:
İstanbul Medipol Üniversitesi: Prof. Dr. Sebahattin Aydın
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi: Prof. Dr. Ekrem Doğan
Devlet üniversitelerindeki 17 fakülteye yapılan dekan atamaları:
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Prof. Dr. Hacı Duran
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy
Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Şeref Kılıç
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: Prof. Dr. İlhan Doran
Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Orhan Uzun
Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Güç
Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Aydın
Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Vedat Kaya
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Saadettin Tonbul
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Selçuk Duman
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Emin Erdem
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Osman Çevik
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun
Niğde Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Selen Doğan
3 vakıf üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adaylar:
İpek Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Doğan Aydın Serel
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Ziya Menceloğlu