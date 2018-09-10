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17 Eylül’de İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz

#OKUL#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB
17 Eylül’de İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da 17 Eylül Pazartesi günü, toplu ulaşım araçları 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 17 Eylül Pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarının 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı.

AK Parti ve CHP Grup Başkan vekillerinin ortak imzasıyla verilen teklifi görüşen İBB Meclisi, daha önceki yıllarda olduğu gibi yoğun trafik oluşmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amacıyla hizmetin ücretsiz verilmesi için İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yetki verilmesini kararlaştırdı.

Buna göre okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.

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#OKUL#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#İBB

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