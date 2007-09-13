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17 Eylül trafiği için tedbir aldık

17 Eylül trafiği için tedbir aldık

İstanbul Valisi Muammer Güler, valilik olarak okulların açılacağı 17 Eylül günü trafik sorununun en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Vali Güler, kentte nihai hedefin 400 okul yapmak ve sınıflardaki öğrenci sayılarını 30’lara çekmek olduğunu söyledi. Güler, şunları söyledi: "İhtiyacın gerektirdiği önlemler alınıyor. Trafikten başlayarak, okulların ihtiyacı olan bir dizi önlem alınıyor. Önemli olan bu kadar geniş bir öğrenci, öğretmen ve okula sahip bir kentte eğitim öğretim hayatının normal yürüyüşünü sağlayabilmek. Bu yıl resmi ve özel okul olarak 370 anaokulu, 1567 ilköğretim okulu ve 745 lise ve dengi okul olmak üzere 2 bin 682 okulla eğitim ve öğretime başlayacağız."
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