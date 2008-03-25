17 bin 500 köy okuluna 600 bin bilgisayar

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Ulaştırma Baklanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17 bin 500 köy okulunun bilgi teknolojileri sınıfının yenilenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Protokol ile 17 bin 500 köy okuluna 60 bin bilgisayar gönderilecek. Protokolün bedeli ise 100 milyon YTL. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 5 milyon ADSL abonesinin bulunduğunu ve 20 milyon internet kullanıcısı olduğunu belirterek, son 3 yılda bilgisayarlaşma oranında Türkiye'nin Avrupa'nın ilk üç ülkesi arasına girdiğini söyledi.