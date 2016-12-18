17 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih

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17 Aralık ehliyet sınav sonuçları şimdiden merak konusu oldu. Sürücü ehliyetine sahip olabilmek için girdikleri sınavın sonucunun ne zaman açıklanacağını merak eden sürücü adayları, 17 Aralık ehliyet sınav sonuçları için sık sık MEB'in resmi sitesini ziyaret etti. Peki, sonuçlar için bir tarih verildi mi? İşte, bu yılın son ehliyet sınavına dair detaylar!

Ehliyet sınavının ardından birçok sürücü adayı sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarihi araştırdı. Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı sorularını yönelten adaylar, ehliyet sınav sonucunda alacakları puanlar ile direksiyon sınavı için hak kazanıp kazanmadıklarını değerlendirecek. Sürücü belgelerini almak için puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasını bekleyecek: İşte '17 Aralık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı!

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17 ARALIK EHLİYET SINAVI SORULARI BU ADRESTE OLACAK!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları, geçmiş dönemler baz alınırsa 10 ila 12 gün arasında açıklanmaktadır. Bu durumda 17 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçlarının, 29 Aralık Perşembe günü açıklanması öngörülebilir.

SİVAS'TA 50 BİN DOLAR BOZDURANA BEDAVA EHLİYET KURSU

Sivas'ta Sürücü Kursları Trafik Bilinci Oluşturma ve Geliştirme Derneği (Trafik-Der) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "döviz bozdurma" çağrısı üzerine başlatılan kampanya kapsamında, 50 bin dolar ya da avro bozduran kişi, ehliyet kursuna bedava gidebilecek.

Trafik-Der Başkanı Mustafa Er, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ciddi bir dönemden geçtiğini söyledi.



Ülkenin birçok sorunla baş ederken bir de olumsuz ekonomik şartlarla uğraştığına dikkati çeken Er, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı döviz bozdurma kampanyasına biz de katılmak istedik. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun mantığı ile Trafik-Der olarak, 50 bin dolar veya avro bozdurana kurs ücreti ödemeksizin ehliyeti hediye olarak vermek istiyoruz. İlden veya ilçelerden döviz bozdurma belgesini derneğimize getiren kişiler, kurs ücreti ödemeden tam eğitimlerini ve ehliyetlerini alacaklardır." dedi.

Er, kampanyanın bir ay boyunca devam edeceğini belirtti.

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EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI BİN 763 TL



11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 3,83 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak trafik cezaları da yeniden hesaplandı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 2017 yılında en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere verilen 75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler"e uygulanacak.

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Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak.

"Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.Sahte plakaya 5 bin 191 lira ceza

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkaranlar 2017'de 876 lira ceza ödeyecek.

Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 427 lira ceza verilecek.

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Aracına sahte plaka takan kişilere verilen 5 bin liralık para cezası, 5 bin 191 liraya yükselecek.

Ehliyetsiz araç kullanan bin 763 lira ceza ödeyecek

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 95 lira ceza verilecek.

Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası bin 763 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 206 lira ceza kesilecek.

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde 876 lira, ikincisinde bin 98 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında bin 763 lira para cezası uygulanacak.

Engelli yerine park eden 109 lira ile cezalandırılacak

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşanlar 427 lira, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara bin 763 liradan 2 bin 658 liraya kadar para cezası verilecek.

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Engelli park yerlerine aracını park edenlere 109 lira ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 427 lira para cezası uygulanacak.