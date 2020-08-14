17 Ağustos’ta anaokulunda yüz yüze eğitime başlayacaklar

Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ‘Bilim ve Danışma Kurulu’nun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde anaokullarını yüz yüze eğitim için açacaklarını belirten Genel Müdür Özlem Dağ, tüm kademeler için online eğitimlere de aynı tarihte başlayacaklarını belirtti.

Koronavirüs pandemisinin ne kadar süre etkili olacağının bilinmediğini vurgulayan Özlem Dağ, bu süreçte kampüs yaşamının en güvenli şekilde devam etmesi için gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini söyledi. “Bir atasözünde de değinildiği gibi; ‘Bir çocuk büyütmek için koca bir köy gerekir.’ Uzaktan eğitim ve teknoloji ile eğitimin en iyi şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Öte yandan çocuk eğitimi yalnızca kazanımlar ve belirli gelişim dönemlerinde çocukları desteklemenin ötesindedir. Çocuk, akranları ve çevresindeki yetişkinleri görerek de öğrenir. Bu öğrenme havuzu ne kadar geniş olursa çocuklar da o denli zengin kazanımlarla yetişirler” dedi.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu ancak fiziksel sağlığın yanında sosyal ve duygusal gelişimin de en iyi şekilde ilerlemesi için kampüslere dönülmesinin önemli olduğunu anlatan Dağ, şöyle konuştu:

“En yüksek hijyen tedbirleri ve kuralların sıkı takibiyle 17 Ağustos itibarıyla anaokullarımızda bu süreci en iyi şekilde yürütmeye başlayacağız. Online eğitimde olduğu gibi yeni normalde kampüs yaşamında da örnek olacağız. Tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçmek için de hazırız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) izin ve onayı doğrultusunda tüm öğrencilerimizle yüz yüze eğitime geçmek için bekliyoruz.

YENİ NORMALDE KAMPÜS YAŞAMINDA DA ÖRNEK OLACAĞIZ

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji olarak başarılı bir sınav verdik. İstanbul ve Ankara’daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcıları bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştı. Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazır olsak da tüm öğrencilerimizin kampüslere döneceği günü heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Tüm kampüslerimizdeki hazırlıklarımızla, yeni normalde yüz yüze eğitime hazırız.”

OKULLARA BİLİM VE DANIŞMA KURULU’NUN BELİRLEDİĞİ ÖNLEMLERLE DÖNECEKLER

Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu olarak üç alt kuruldan oluşturulan Bahçeşehir Koleji Bilim ve Danışma Kurulu’nda tecrübeli eğitim yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri yer alıyor. Mart ayında uzaktan eğitim sürecine geçildiğinden bu yana her an kampüslere dönülecekmiş gibi hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Özlem Dağ, geçtiğimiz aylar içerisinde oluşturdukları Bilim ve Danışma Kurulu ile tüm önlemleri yeniden gözden geçirip güncellediklerini söyledi. ‘Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi Kitapçığı’ altında toplanan önlemler, okula girişten itibaren tüm alanlarda nasıl hareket edilmesi konusunda Bahçeşehir Koleji öğrencilerine, velilere ve tüm personele rehberlik edecek. Alınan tüm tedbirler öğretmenler başta olmak üzere tüm personel tarafından yakından takip edilecek.