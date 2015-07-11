168 kişilik kontenjana 1250 kişi başvurdu

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Örneğin 168 kontenjanı olan Üsküdar Amerikan Lisesi, toplamda bin 250 kayıt aldı ve serbest kayıt dönemi bitmeden kontenjanını doldurdu. Kayıtların açıldığı ilk gün ise 198 kontenjanı olan İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi bin 40 kayıt alırken, 29-30 Haziran tarihleri arasında Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’ne 675 kayıt başvurusu yapıldı. Bu sayı Alman Lisesi için bin, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi için 535, Saint Michel Fransız Lisesi için 600 oldu. Robert Lisesi, Alman, Galileo Galilei İtalyan, Özel İtalyan, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, Saint Michel, Saint Benoit, Sainte Pulcherie, Özel Notre Dame de Sion, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi kontenjanlarını doldurdu. Özellikle devlet veya özel okul arasında tercih yapma zorunluluğu velilerin sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde son günde boş kontenjan açılması umuduyla beklemesine neden oldu. Okullarda yoğun telefon trafiği yaşandı, ek kontenjan açılması için veliler yetkililerle iletişime geçti.

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BU YIL VELİLER ÇOK KAYGILIYDI

Üsküdar Amerikan Lisesi Okul Müdürü Funda Cüceloğlu “Bu dönem her yıldan farklı olarak yoğun geçti. YEP’lerin geç açıklanmasıyla kayıt dönemi uzadı, veliler özel veya devlet okulu seçiminde karar vermekte zorlandı. Yerleştirme sisteminin sık sık değişmesiyle birlikte velilerde panik vardı, kendilerini garantiye almak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, her okula başvurdular. Bu yıl anne-babalar çok kararsız ve kaygılıydı. Telefonlarımız susmadı. Ek kontenjan, sınıf açılması istendi” diyerek süreci özetledi. Sainte Pulcherie Fransız Lisesi Müdür Yardımcısı Güler Kayhan ise, “Bu sene veliler kapılarda bekliyor” diyerek okullara olan yoğun ilgi konusunda bilgi verdi.

OKULLARIN PUANLARI YÜKSELDİ

Öte yandan bu dönemde Üsküdar Amerikan Lisesi’nin puanı 392.5’ten 395’e, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin 860’tan 875’e yükselirken, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nin ise ilk açıkladığı 440 taban puanı 10 Temmuz’da 410 olarak ilan edildi. Türkiye’nin önde gelen özel okullarının kontenjan durumu dün saat 17.00 itibariyle şöyle oldu.

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Amerikan Robert Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 995

En yüksek puan: 1000

Kontenjan: 111 kız, 111 erkek

Üsküdar Amerikan Lisesi: Kontenjan doldu

Taban Puan: 395

İlk açıklanan taban puan: 392.5

En yüksek puanlı öğrenci: 400

En düşük puanlı öğrenci: 395

Kontenjan: 84 kız, 84 erkek

Başvuru sayısı:1.250

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 410

İlk açıklanan taban puan : 440

En yüksek puanla kayıtlı öğrenci: 480.1494

En düşük puanla kayıtlı öğrenci: 411.1553

Kontenjan: 68 (Karma)

Özel St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: Kontenjan doldu

En yüksek puan: 500

Lise kontenjanı: 100 (karma) Kontenjan doldu En son kayıt yaptıran öğrenci puanı: 494.0460 Taban puan: 490.0000

Ticaret kontenjanı: 20 (karma) Kontenjan doldu En son kayıt yaptıran öğrenci puanı :483.8096 Taban puan : 480.0000

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Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Kontenjan doldu

Taban Puan: 840

En yüksek puanlı öğrenci: 890

En düşük puanlı öğrenci: 840

Kontenjan: 92 (Karma)

Başvuru sayısı: 535

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 875

İlk açıklanan taban puan: 860

En yüksek puanla kayıt olan öğrenci: 895

En düşük puanla kayıt olan öğrenci: 875

Kontenjan: 198 (Karma)

Başvuru sayısı: 1.040

Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 860

En yüksek punla kayıtlı öğrenci: 895

En düşük puan: 862,5

Kontenjan: 152 (Karma)

Başvuran: 800

Alman Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 890

En son kayıt yapan öğrenci puanı: 890

En yüksek puanlı kayıt olan öğrenci: 900

Kontenjan: 130 (Karma)

Başvuran sayısı: 1000

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Saint Michel Fransız Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 800

En düşük puan kayıt olan öğrenci: 800

En yüksek puanlı kayıt olan öğrenci: 887.50

Kontenjan: 100 (Karma)

Başvuru sayısı: 600

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 835

En son kayıt yapan öğrenci puanı: 835

En yüksek puanlı kayıt yapan öğrenci: 895

Kontenjan: 190 (Karma)

Başvuru sayısı: 800

Özel İtalyan Lisesi: Kontenjan doldu

Taban puan: 444

Toplam kontenjan: 84 (Karma)

Takvim nasıl işleyecek?

10 Temmuz saat 17:00’de serbest kayıt dönemi sona erdi. 10 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında puanla öğrenci alan okullar kayıt almayacak. 17 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ise boş kontenjanlar ve resmi okullara nakille giden öğrenciler varsa bunların yerine kayıtlar alınacak. 14 Eylül’de okulların açılmasıyla ara nakiller devam edecek.