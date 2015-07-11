168 kişilik kontenjana 1250 kişi başvurdu

Örneğin 168 kontenjanı olan Üsküdar Amerikan Lisesi, toplamda bin 250 kayıt aldı ve serbest kayıt dönemi bitmeden kontenjanını doldurdu. Kayıtların açıldığı ilk gün ise 198 kontenjanı olan İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi bin 40 kayıt alırken, 29-30 Haziran tarihleri arasında Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’ne 675 kayıt başvurusu yapıldı. Bu sayı Alman Lisesi için bin, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi için 535, Saint Michel Fransız Lisesi için 600 oldu. Robert Lisesi, Alman, Galileo Galilei İtalyan, Özel İtalyan, St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu, Saint Michel, Saint Benoit, Sainte Pulcherie, Özel Notre Dame de Sion, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi kontenjanlarını doldurdu. Özellikle devlet veya özel okul arasında tercih yapma zorunluluğu velilerin sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde son günde boş kontenjan açılması umuduyla beklemesine neden oldu. Okullarda yoğun telefon trafiği yaşandı, ek kontenjan açılması için veliler yetkililerle iletişime geçti.
BU YIL VELİLER ÇOK KAYGILIYDI
Üsküdar Amerikan Lisesi Okul Müdürü Funda Cüceloğlu “Bu dönem her yıldan farklı olarak yoğun geçti. YEP’lerin geç açıklanmasıyla kayıt dönemi uzadı, veliler özel veya devlet okulu seçiminde karar vermekte zorlandı. Yerleştirme sisteminin sık sık değişmesiyle birlikte velilerde panik vardı, kendilerini garantiye almak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, her okula başvurdular. Bu yıl anne-babalar çok kararsız ve kaygılıydı. Telefonlarımız susmadı. Ek kontenjan, sınıf açılması istendi” diyerek süreci özetledi. Sainte Pulcherie Fransız Lisesi Müdür Yardımcısı Güler Kayhan ise, “Bu sene veliler kapılarda bekliyor” diyerek okullara olan yoğun ilgi konusunda bilgi verdi.
OKULLARIN PUANLARI YÜKSELDİ
Öte yandan bu dönemde Üsküdar Amerikan Lisesi’nin puanı 392.5’ten 395’e, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin 860’tan 875’e yükselirken, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nin ise ilk açıkladığı 440 taban puanı 10 Temmuz’da 410 olarak ilan edildi. Türkiye’nin önde gelen özel okullarının kontenjan durumu dün saat 17.00 itibariyle şöyle oldu.
Amerikan Robert Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 995
En yüksek puan: 1000
Kontenjan: 111 kız, 111 erkek
Üsküdar Amerikan Lisesi: Kontenjan doldu
Taban Puan: 395
İlk açıklanan taban puan: 392.5
En yüksek puanlı öğrenci: 400
En düşük puanlı öğrenci: 395
Kontenjan: 84 kız, 84 erkek
Başvuru sayısı:1.250
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 410
İlk açıklanan taban puan : 440
En yüksek puanla kayıtlı öğrenci: 480.1494
En düşük puanla kayıtlı öğrenci: 411.1553
Kontenjan: 68 (Karma)
Özel St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: Kontenjan doldu
En yüksek puan: 500
Lise kontenjanı: 100 (karma) Kontenjan doldu En son kayıt yaptıran öğrenci puanı: 494.0460 Taban puan: 490.0000
Ticaret kontenjanı: 20 (karma) Kontenjan doldu En son kayıt yaptıran öğrenci puanı :483.8096 Taban puan : 480.0000
Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Kontenjan doldu
Taban Puan: 840
En yüksek puanlı öğrenci: 890
En düşük puanlı öğrenci: 840
Kontenjan: 92 (Karma)
Başvuru sayısı: 535
İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 875
İlk açıklanan taban puan: 860
En yüksek puanla kayıt olan öğrenci: 895
En düşük puanla kayıt olan öğrenci: 875
Kontenjan: 198 (Karma)
Başvuru sayısı: 1.040
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 860
En yüksek punla kayıtlı öğrenci: 895
En düşük puan: 862,5
Kontenjan: 152 (Karma)
Başvuran: 800
Alman Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 890
En son kayıt yapan öğrenci puanı: 890
En yüksek puanlı kayıt olan öğrenci: 900
Kontenjan: 130 (Karma)
Başvuran sayısı: 1000
Saint Michel Fransız Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 800
En düşük puan kayıt olan öğrenci: 800
En yüksek puanlı kayıt olan öğrenci: 887.50
Kontenjan: 100 (Karma)
Başvuru sayısı: 600
Özel Saint Benoit Fransız Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 835
En son kayıt yapan öğrenci puanı: 835
En yüksek puanlı kayıt yapan öğrenci: 895
Kontenjan: 190 (Karma)
Başvuru sayısı: 800
Özel İtalyan Lisesi: Kontenjan doldu
Taban puan: 444
Toplam kontenjan: 84 (Karma)
Takvim nasıl işleyecek?
10 Temmuz saat 17:00’de serbest kayıt dönemi sona erdi. 10 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında puanla öğrenci alan okullar kayıt almayacak. 17 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ise boş kontenjanlar ve resmi okullara nakille giden öğrenciler varsa bunların yerine kayıtlar alınacak. 14 Eylül’de okulların açılmasıyla ara nakiller devam edecek.