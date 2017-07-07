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1667 yeni mezun iş hayatına hazır

#Üniversite#Mezuniyet#İzmir Ekonomi Üniversitesi
1667 yeni mezun iş hayatına hazır

2017 yılı mezunları iş dünyasına adım attı. Bir vakıf üniversitesinin eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1.667 mezunu Açık Hava Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen tören sonunda diplomalarını alarak keplerini fırlattı.

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Üniversitelerde mezuniyet coşkusu devam ediyor. Törende, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ve İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, üniversite ve mütercim tercümanlık bölüm birincisi Elifnur Uysal ile şeref kütüğüne yıldız çaktı. Üniversite ikincisi, endüstri mühendisliği bölüm birincisi Alkım Ecem Ünal’a ve üniversite üçüncüsü uluslararası ticaret ve finansman bölüm birincisi Aysu Yücel’e diploma ve plaketlerini Demirtaş ve Prof. Dr. Muğan verdi. İlk üçte yer alan Uysal, Ünal ve Yücel, eğitimlerini tam puan olan 4.00 dereceyle tamamladı. Ayrıca mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleriyle uygulamalı yönetim bilimleri yüksekokulu mutfak sanatları ve yönetimi bölümü mezunları da törende diplomalarını aldı.

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Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, bugüne dek 12 bin 102 öğrenciyi iş yaşamına gönderdiklerini belirterek, “Sadece diploması olan değil, işe hazır öğrenciler yetiştiriyoruz. Bugün mezun olan öğrencilerimizin pek çoğu iş buldu. Hiçbiri de işsiz kalmayacak” dedi.

‘Uzaya İzmir Ekonomi Uydusu’

Bu yıl ilk kez öğrenci alınan uzay ve havacılık mühendisliği bölümü öğrencilerinin yüksek irtifa balonunu hazırladıklarını ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşunu ertelediklerini anlatan Başkan Demirtaş, “Rüzgâr nedeniyle ertelendi. Şunu bilin ki Mühendislik Fakültesi 11 bölümüyle işbirliği içerisinde çalışarak, 3–5 yıl içerisinde uzaya İzmir Ekonomi’nin uydusunu gönderecek. Artık sanayi devrimi 4.00 olarak nitelendiriliyor. Mekatronik bölümümüz robot üretimine başlıyor, ekim ayında sergilenecek. Ülkemizin geleceği bilim ve teknolojide. Bilim ve teknolojiye, gençlerimize yatırım yapıyoruz. Bugün 1667 Mustafa Kemal Askerini iş yaşamına uğurluyoruz. Gururluyuz” diye konuştu.

‘Cumhuriyet sevdalısı mezunlarız’

İEÜ Mezunlar Derneği Başkanı Engin Kıbrıslı ise, mezunlarının çalışan, sorgulayan, yorulmayan, sürekli projeler üreten donanımlı bir nesil olduğunu belirtti. Üniversite birincisi Elifnur Uysal da, hayallerinin peşinden gittiğini ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin mezunu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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#Üniversite#Mezuniyet#İzmir Ekonomi Üniversitesi

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