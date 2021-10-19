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166 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 166 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#166 Numarası#Telefon#Numara
166 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 166 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

Ülkemizde her sabit hat bir alan koduna sahiptir. Özel cep numaraları ise telefon hattına göre kodlara sahip olur. Ancak bir diğer numara çeşidi de özel çağrı numaralarıdır. Özel çağrı numaraları arasında yer alan 166 nerenin numarasıdır? Ne işe yarar? Ne için aranır? Hangi saatlerde aranabilir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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166 nolu telefon numarası eskiden 066 olarak tuşlanıp aranmaktaydı. Ancak şu an 166 olarak aranabilir. Özel numaralar içerisinde yer alan 166 nolu telefonu aramadan önce ne işe yaradığını bilmekte fayda vardır.

 166 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

 166 nolu telefon numarası kısaltması BTK olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ait olan Alo İnternet Bilgi İhbar numarası olmaktadır. İnternet hakkında bilgi almak için aranabilir. Ayrıca yine internetle ilgili olan konularda bir durumu ihbar etmek ve şikayetçi olmak için aranır

 166 Hattı Ne İşe Yarar?

 166 hattı internetle ilgili olan sorunlar hakkında bilgi edinmeye ve şikayette bulunmaya yaramaktadır.

 166 Hattı Arama Saatleri Nedir?

 166 nolu telefon numarasına ulaşmak ve işleminizi gerçekleştirebilmek için mesai saatleri içerisinde bu numarayı aramak gerekir. Yani 166 hattını arama saatleri mesai saatleridir.

 166 Hattını Aramak Ücretli Ya da Ücretsiz midir?

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 166 hattını Aramak ücretsiz bir işlemdir. Sadece kişinin bireysel hattı üzerinden dakika ücreti kesilmektedir. Onun haricinde bilgi edinmek ve ihbarda bulunmak ücretsizdir.

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