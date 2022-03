164 bin öğrenciye okul sütü

Haberin Devamı

Gürsoy, Celal Akın İlkokulunda düzenlenen okul sütü dağıtım töreninde, program kapsamında, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri öğrencilere süt dağıtımında bulunduklarını belirtti.



Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği projede, Konya'da yıl sonuna kadar 7 milyon 890 bin 240 paket sütü, öğrencilerle buluşturacaklarını belirten Gürsoy, "Projemiz, sağlıklı şekilde yürüyor. Dağıtımlarda herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Konya'da 179 bin 678 öğrencimizden 164 bin 380'i süt içimine katılıyor. 2012 yılında yüzde 86 olan oranımız bu yıl yüzde 91'lere çıktı. Süt içmeyen öğrencimiz her gün biraz daha azalıyor. Bugüne kadar 1 milyon 61 bin 450 paket süt, öğrencilerimize dağıtıldı. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri içilmeyen süt olursa salı ve perşembe günü öğrencilerimize ilave olarak veriyoruz. Süt bilinci her gün biraz daha gelişmiş oluyor" diye konuştu.



Vali Muammer Erol da uygulamanın süt içme alışkanlığını kazandırma adına önem taşıdığını söyledi. Sütün sağlıklı nesillerin yetişmesinde öncelikli olduğunu anlatan Erol, öğrencilere başarılı ve güzel bir gelecek dileğinde bulundu.



Konya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Lütfü Saltuk Demir ise sağlıklı beslenmeyi her zaman teşvik ettiklerini aktardı. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projeyi önemsediklerini söyleyen Demir, "Her gün süt ulaştırılması, çocuklarımızın hem kemik ve vücut gelişimi hem de zeka gelişimleri açısından önemli. 'Okul Sütü Akıl Küpü' diyoruz, tüm çocuklarımızın süt içmesini teşvik ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından, öğrencilere süt dağıtımı yapıldı.