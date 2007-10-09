Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

1622 öğrenciye öğrenim yardımı

BOLU’da, ihtiyaç sahibi bin 622 öğrenciye 125’er YTL’lik öğrenim yardımı yapıldı.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bolu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yapılan öğrenim yardımları için okul müdürlüklerince komisyonlar kuruldu. Komisyonların yaptığı çalışmada herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve ekonomik sıkıntı içinde olan bin 622 öğrenci tespit edildi. 125’er YTL’lik öğrenim yardımları, bayram öncesi öğrencilere dağıtıldı.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler