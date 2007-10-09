1622 öğrenciye öğrenim yardımı

DHA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi BOLU’da, ihtiyaç sahibi bin 622 öğrenciye 125’er YTL’lik öğrenim yardımı yapıldı.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Bolu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yapılan öğrenim yardımları için okul müdürlüklerince komisyonlar kuruldu. Komisyonların yaptığı çalışmada herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve ekonomik sıkıntı içinde olan bin 622 öğrenci tespit edildi. 125’er YTL’lik öğrenim yardımları, bayram öncesi öğrencilere dağıtıldı.