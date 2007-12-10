162 öğrenciye ücretsiz OKS kursu

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17 öğretmenin bir araya gelmesiyle kurulan Gönüllü Eğitimciler Araştırma Derneği Müdürü Halil Oğuz, özellikle köylerde okuyan öğrencilere hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Tatvanlı bir hayırseverin katkısıyla kiralanan 6 derslikte, OKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ders verdiklerini kaydeden Oğuz, şöyle konuştu:

“6,7 ve 8. sınıflarda eğitim gören 162 öğrenciye, OKS için ücretsiz ders veriyoruz. Bu öğrencilerin 80'i kızlardan oluşuyor. Öğrencilerimizin çoğunu özellikle köydeki öğrencilere hizmet veren yatılı ilköğretim bölge okullarından getiriyoruz. Kontenjanların çoğunu kız öğrencilere ayırdık. Başarılı olduğu halde kızını okula gönderemeyen ailelerin çocuklarına dershane imkanı sağlıyoruz.”

Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen yüzlerce öğrencinin kendilerine başvuruda bulunduğunu anlatan Oğuz, ancak mevcut dersliklerin daha fazla öğrenciyi kaldırmadığını belirtti.

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Oğuz, “Derslik sayımız fazla olsaydı, daha çok öğrenci kurslara dahil edilecekti. Hedefimiz okumak isteyen fakat ekonomik durumu iyi olmayan tüm fakir öğrencilere ulaşmak. Hayırsever vatandaşlarımız derneğimize gerekli yardımı sağladığı takdirde üniversiteye hazırlık kursları da açacağız” dedi.

Ücretsiz verdikleri dershane hizmetinde çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden Oğuz, özellikle doküman sıkıntısı yaşadıklarını ve eğitim materyallerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.