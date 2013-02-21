1600 öğrenciye YGS, LYS hazırlık seti dağıtıldı

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İlçedeki eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla Belediye Başkanlığı’nın yaptığı çalışma kapsamında kitaplar öğrencilere verilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öğrencilerin başarılarını arttırmak için kitap yardımı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Fahri Serter, “İlçemizde eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için Besni Belediyesi olarak YGS ve LYS kitapları aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bize verilen öğrenci sayısına göre alınan 1600 kitap ile ilçemizdeki öğrencilerimizin YGS ve LYS’de başarılı olmasını amaçlıyoruz” dedi.