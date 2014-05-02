1600 öğrenci satranç mücadelesinde

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Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları’nın düzenlediği turnuva bugün başladı. Okulun Ayazağa Kampüsü’ndeki açılış töreniyle başlayan turnuvaya 55 anaokulu, 112 ilkokul, 70 ortaokul, 50 lise ve 50 üniversiteden 1.600 oyuncu katılıyor. Minikler kategorisinde yarışacak 55 takımdan 165 anaokul öğrencisi ise 3 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da FMV Işık Okulları Ispartakule Kampusu’nda karşı karşıya gelecek. Küçükler kategorisinde 112 takımdan 560, yıldızlar kategorisinde 58 takımdan 350, gençler kategorisinde ise toplam 250 oyuncu rekabet edecek. Türkiye genelindeki üniversiteler ise turnuvaya 50 takım ve 250 oyuncuyla katılacak. İlk 5’e girenlere takım olarak 24 altın, 24 gümüş ve 72 bronz olmak üzere toplam 120 madalya, her kategoride en başarılı yarışmacıya toplam 4 akıllı telefon, her kategoride masa birincilerine toplam 16 tablet, masa ikincilerine toplam 16 tablet mini, masa üçüncülerine toplam 16 External Hard Disk (1TB), masa dördüncülerine toplam 16 USB Memory (500GB), masa beşincilerine ise toplam 16 USB Memory (32GB) ödül olarak verilecek. Turnuvaya minikler kategorisinde katılan anaokul öğrencilerine ise toplamda 120 altın madalya hediye edilecek.