160 ülkeden öğrenciler Türkiye’de

2015’te Türkiye’de 160 ülkeden 80 bin öğrenci eğitim görüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 200 bine ulaşması bekleniyor. UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, “Bu seneki buluşmamıza 1 milyondan fazla ziyaretçi gelecek. Geçen yıl 20 ilde yaptığımız etkinlikleri 33 ile çıkardık. Meydanlar rengarenk olacak” dedi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nın farklı illerdeki açılışlarını yapacak. Türkiye’de 160 ülkeden 80 bine yakın uluslararası öğrenci buluşturan programın finali 16 Mayıs Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.