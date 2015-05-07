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160 ülkeden öğrenciler Türkiye’de

#Öğrenci#Egitim
160 ülkeden öğrenciler Türkiye’de

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) birlikte organize ettiği ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’ 9 Mayıs cumartesi günü 33 il çapında başlıyor.160 ülkeden öğrenciler, kendi ülkelerinin kültür ve adetlerinden örnekler sergileyecek. ‘Dünyanın Rengi, Türkiye’nin Misafiri’ sloganıyla etkinliklerde kültürlerin farklılığına, barışa, dostluğa ve eğitime vurgular yapılacak.

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2015’te Türkiye’de 160 ülkeden 80 bin öğrenci eğitim görüyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 200 bine ulaşması bekleniyor. UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, “Bu seneki buluşmamıza 1 milyondan fazla ziyaretçi gelecek. Geçen yıl 20 ilde yaptığımız etkinlikleri 33 ile çıkardık. Meydanlar rengarenk olacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop ‘Uluslararası Öğrenci Buluşması’nın farklı illerdeki açılışlarını yapacak. Türkiye’de 160 ülkeden 80 bine yakın uluslararası öğrenci buluşturan programın finali 16 Mayıs Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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