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160 öğrenci üç dilde yarıştı

#Irmak Okulları#ÖĞRENCİ#Bahçeşehir Koleji
160 öğrenci üç dilde yarıştı

İkinci yabancı dilde farklı kültürler arasında bağlantı kurmak, öğrencilerin yabancı dil bilgileriyle duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak için iki yılda bir düzenlenen ‘Ülke Maket’ yarışmasının ikincisi yapıldı. Almanca, İspanyolca ve Fransızca dillerinde yapılan yarışmaya 30 okuldan toplam 160 öğrenci katıldı.

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Öğrencilerin Almanca, İspanyolca ve Fransızca gibi yabancı dillerde kendilerini ifade etmelerine destek olmak amacıyla ‘Ülke Maket’ yarışması düzenleniyor. Irmak Okulları tarafından iki yılda bir organize edilen yarışma 23 Şubat Cuma günü sonuçlandı. 273 Almanca, 117 Fransızca ve 98 İspanyolca olmak üzere İstanbul, İzmir Eskişehir, Kayseri, Manisa, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Marmaris, Muğla, Adana, Trabzon, Kocaeli, Sakarya, Konya, Denizli, Elazığ, Antalya, Bodrum, Aydın, Kuşadası, Isparta, Adapazarı, Şanlıurfa, Samsun, Rize ve Uşak’tan gelen 488 ülke maketi öncelikle her dilden ön seçici kurulun kararıyla ön elemeye girdi.  Ön elemeyi geçen 25’er maket finalde yarışmaya girmeye hak kazandı. Goethe Enstitüsü, Cervantes Enstitüsü ve Fransız Kültür Merkezi’nden gelen jüri üyeleri 18 Ocak Perşembe günü her dilden ödül almaya hak kazanan 16’şar maketi belirledi. Gerçekleşen ödül törenine kültür merkezi temsilcileri, yarışma sponsorları ve davetli 30 okuldan toplam 160 kişi katıldı. İlk 4 büyük ödülün yanı sıra, kültür merkezi ödülleri, uluslararası sınav ödülleri ve jüri ödülleriyle beraber mansiyon ödülleri de verildi.

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Irmak Okulları öğrencilerinin katılmadığı yarışmada birinciliği İspanyolca kategorisinde Bahçeşehir Koleji Kuşadası Kampüsü, Fransızca’da MEF Okulları ve Almanca’da ise İzmir Türk koleji aldı.

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#Irmak Okulları#ÖĞRENCİ#Bahçeşehir Koleji

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