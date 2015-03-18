16 yaşındaki liseliden ‘Minik Eller Koca Yürekler’ kitabı

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Ecehan Erdoğdu, 16 yaşında bir lise öğrencisi. Üç yıldır Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bünyesinde gönüllü eğitmenlik yapıyor. 7-11 yaş arasındaki çocuklara İngilizce öğretiyor. Zaman içinde çocuklarla olan ilişkisi İngilizce eğitmenliği ile sınırlı kalmadı. Onlar için başka projeler geliştirdi ve uyguladı. Öğrencisi olduğu VKV Özel Koç Lisesi’nde kulüp kurarak kendisi gibi 35 liseliden oluşan bir eğitmen kadrosu kazandırdı TEGV’e. Arkadaşlarıyla okulda kermes düzenleyip kek satarak toplanan parayla TEGV çocuklarını müze gezisine götürdü, yılbaşı partisi düzenledi. Bu arada birçok anı biriktirdiğini de söyleyen Erdoğdu, sonunda bunları kitaplaştırmaya karar verdi. Ortaya ‘Minik Eller Koca Yürekler’ adlı kitap çıktı. Erdoğdu, “Üç yılın birikimi” diye tanımladığı kitapta, çocuklarla yaşadığı güzel anları aktarıyor. “Kitap fikri çok ani oldu. Kafamda böyle bir proje yoktu” diyen Ecehan Erdoğdu, kitabın ortaya çıkışı ve TEGV ile bir araya gelme öyküsünü şöyle anlatıyor: “Liseye başladığımda büyük sınıflardan duyuyordum, herkes farklı bir sosyal proje içinde yer alıyordu. Benim de böyle bir şeye destek olmam gerekiyordu. Bu tür projelerde en kalıcı şeyin de eğitim olduğunu düşündüm. Çocuklara destek olmak amacıyla başladım ve yolum TEGV ile kesişti. Vakfın çocuklara yönelik yaptığı işler çok ilgimi çekti. Çünkü çocuklar her şeyden çok çabuk etkileniyorlar. Onlara en çok bu yolla faydalı olabileceğimi düşündüm. İlk başta çok gergindim. Çünkü ben 13 yaşındaydım. 7-11 yaş arası çocukların bütün sorumluluğu bana aitti. Ama zamanla gerginlik kalmadı. Çocuklar bize ‘abla-abi’ diyordu. Sıcak bir ilişki kurduk. Üzgün olduklarında sarılıp bir şeyler anlatabiliyorlardı. Üç yılda çok fazla fotoğraf birikmişti elimde, her biri de farklı bir anı içeriyordu. Bunları ölümsüzleştirmek ve özellikle de benim yaşımdakilerin bu tür işlere yönelmesi için motivasyon olacağını düşünerek böyle bir girişimde bulundum. Zaten motivasyon oldu gibi, okulda kulüp kurdum. Yaşıtım 35 kişi, TEGV şubelerinde gönüllü eğitmen oldu.”

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‘ARTIK DAHA ÖZGÜVENLİYİM’

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Gönüllülük faaliyetlerinin dışında spor ve müzikle de ilgilendiğini anlatan Erdoğdu, 13 yaşından itibaren başka çocukların sorumluluklarını almanın, onlara faydalı olmanın kendi kişilik gelişimini de desteklediğini düşünüyor:

“Her şeyden önce kendime güvenimi arttırdı. Neler yapabileceğimi anladım. Çocuklarla nasıl iletişim kurabileceğimi, onları nasıl doğru yönlendirebileceğimi gördüm. Bu deneyimler kendi hayatımdaki sorunlara nasıl yaklaşmam gerektiği konusunda yön verdi. Bir şeyler başarabileceğimi fark ettim. Bu yüzden de daha özgüvenliyim artık. Kendimi tanımamda büyük bir fırsat oldu.” Henüz ileriye yönelik meslek ve kariyer planı yapmadığını söyleyen Ecehan Erdoğdu, “Bu yaşta insanlara faydalı olmanın mutluluğunu tattıysam gelecekte belki bu tür projelere daha büyük çaplı destek olacağım” diyor.