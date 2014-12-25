16 yaşındaki liseli Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

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Sosyal paylaşım sitesinde örgütlenen Halkçı Liseliler Grubu üyeleri önceki gün saat 17.00'de Gedavet Parkı'nda toplanarak, Menemen'de 84 yıl önce gericiler tarafından katledilen şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı andı. Anma etkinliğinde grup adına basın açıklamasını Meram Endüstri Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi M.E.A. okudu.

Okulda gözaltına alındı

M.E.A. konuşmasının sonunda gündemdeki yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık olaylarından bahsederken iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf etti. Halkçı Liseliler Grubu'nun anma etkinliğindeki konuşmasından dolayı dün öğle saatlerinde Meram Endüstri Meslek Lisesi'ne gelen polisler M.E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.E.A., Konya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı.

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4 yıla kadar hapis istemi ile yargılanabilir

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesine göre M.E.A. hakkında dava açılırsa Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

'Hakaret kastım yoktu’

Tutuklanan lise öğrencisi M.E.A.’nın Cumhuriyet savcılığına verdiği ifadesinde, "Benim herhangi bir partinin gençlik kollarına üyeliğim bulunmamaktadır. ’Halkçı Liseliler’ diye tabir edilen ise facebookta bir sayfadır. Biz Valiliğe müracat ederek ’Şehit Subay Kubilay’ı anmak için izin aldık. Gedavet Parkı’nda toplandık. Ben facebooktaki sayfayı idare ediyorum. ’Başkan’ demeleri o olabilir. Söz konusu açıklamayı ben yaptım. Benim hakaret etme kastım yoktur" dediği öğrenildi. M.E.A.’nın dünkü açıklamasını İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi polisleri tarafından kamerayla kaydedildiği, bunu inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın M.E.A. hakkında Cuhmurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma başlattığı bildirildi.

Tutuklama kararına itiraz edilecek

Tutuklanan M.E.A.’nın avukatı Barış İspir, M.E.A.’nın 18 yaşından küçük olduğu için ifadesinin Çocuk Şubesi’nde alınması gerektiğini belirtti. İspir, şunları söyledi:

"Gençlerimizin Konya’da düzenlemiş oldukları bir törende M.E.A. isimli arkadaşımız bir takım açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamaları sebebiyle Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından kendisi okumuş olduğu okuldan arkadaşlarının ve öğretmenlerinin yanında gözaltına alınmıştır. Bunun haberi yaklaşık sat 11.00 gibi tarafımıza ulaştı. Müdafisi olarak Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gittik. Arkadaşımızın doğum tarihi 1998’dir. Dolayısıyla ifadesinin Çocuk Şubesi tarafından alınması gerekmekteydi ve çocuk şubeye sevk edildi. Çocuk Şubesi’nde beklememiz esnasında ifadesinin savcılık tarafından alınacağı bilgisi geldi. Saat 13.30 gibi kendisi savcılığa intikal ettirildi. 15 dakika savcılıkta kaldı. Tutuklama istemiyle Konya 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklandı."

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Avukat Barış İspir, M.E.A.’nın tutuklanmasına itirazda bulunacaklarını belirterek, "Avukat arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturduk. Tutuklama kararına karşı itirazımızı yapmak için şu an da çalışmaktayız. İtiraz dilekçemizi hazırlıyoruz. Ayrıca hukuksal olarak çalışmalar yapılmakta. Şüpheli sıfatında bulunan arkadaşımız bizce facebook’ta twetter’de ve basında sürekli yer alan herkesin çok rahat bir şekilde paylaştığı ifadeleri bu açıklamasında kullanmıştır. Bunun suç unsuru olarak ve her yaştan insanın katıldığı bir törende pirincin içerisinden taş ayıklar gibi çekilerek alınması bizce bir baskı politikasıdır. Bu da işin siyasi boyutudur. Ama olayın soruşturması devam etmektedir. Hukuki süreç tamamlandığı zaman hem hukuki hem de siyasi olarak açıklamamızı yapacağız" dedi.

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CHP İl Başkan Yardımcısı avukat Ulaş Çalıkuşu da, "Herkes elini vicdanına koysun ne uzun uzun düşünsün. 16 yaşındaki bir çocuk Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle tutuklanabiliyorsa, bu ülkede bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Hepimiz genç olduk. Hepimizin çocukları evlatları var, hepimizin başına gelebilir. Soruşturma devam ediyor. Herkesin vicdanına koyma gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Gencimizin ailesine de sabır diliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Hukuk adına da ne gerekiyorsa da yapacağız" diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise M.E.A.’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Liseli M.E.A.’yı tutuklamaya karar veren Konya 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ni eleştiren Kart, ”Türkiye’de Cumhurbaşkanı düzeyinde en üst düzeyde yaratılan korku, baskı, tehdit gözaltı. Buradan topluma bir mesaj veriliyor. 16 yaşındaki çocuklarımızın özgürlüklerinin ellerinden alınması pahasına. O çocuklarımız ve toplum ne diyor. Toplum, iktidarın yolsuzluğunu haykırıyor. Toplum iktidarın faşizan baskısını haykırıyor" dedi. Burada, evrensel hukuk anlamında, İnsan Hakları Sözleşmesi anlamında Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsının söz konusu olmadığını kaydeden Kart, "Ama maalesef öylesine bir korku ve panik ortamı var ki, artık insanların en insani tavır ve tepkilerini bile polis gücüyle, polisleştirilmiş Sulh Ceza Hakimlikleri eliyle, Sulh Ceza Hakimlikleri bağımsız, tarafsız yargıç değildir” diye konuştu.

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'Sulh ceza hakimlikleri, özel yetkili mahkemedir’

Sulh Ceza Hakimliklerinin, polis mantığıyla görev yaptığını öne süren Atilla Kart, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar polis mantığı içinde, polis hiyerarşisi içinde görev yapan mercilerdir. Sulh Ceza Hakimleri, artık özel yetkili hakimliktir. Doğrudan hükümetin tavsiye, talimat ve telkinleri doğrultusunda görev yapan birer kurumdur. Bunlar adli organ değildir. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir tablo değildir. Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının toplumsal barışı giderek hükümet eliyle, Cumhurbaşkanı eliyle sabote edilmektedir. Böyle bir dönemi Türkiye yaşıyor. Bu sürecin devamı maalesef kaos ortamıdır. Biz CHP olarak bu kaos ve çatışma ortamına gelmeyeceğiz. Bu hassasiyetin içindeyiz.”

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'Öğrencinin kaçma şüphesi yoktur’

M.E.A.’nın lise öğrencisi olduğunu ve kaçma şüphesi olmadığını ifade eden Kart, ”Burada tutuklama sebep ve şartları söz konusu değildir. Bu bir öğrencidir, kaçma şüphesi, delilleri karartma durumu söz konusu değildir. Burada tamamen Cumhurbaşkanının düzeyinde yaratılan bir iklim. O iklimin yarattığı kanunsuz emir ve talimatlarla görev yapan Sulh Ceza Hakimlikleri. Olay budur. Bu mekanizma söz konusu olduğu için, evden de okuldan da alıyorlar” dedi.

Atilla Kart, tutuklanan M.E.A.’nin CHP ile organik bağının olmadığını belirterek, ”Bu çocukların partiyle ilişkisi yok. Sempatisi olabilir, bu doğaldır. Partiyle organik ilişkileri yok diye biliyorum. Biz partili, partisiz ayrımcılık yapmadan sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

CHP Konya İl Başkanı Mevlüt Karpuz da, ”Ülkemizin içinde bulunduğu durumun en vurucu noktalarından birisi 16 yaşındaki gencimizin hakaret suçlamasıyla okulundan alınıp zindana gönderildiği gün olarak tarihe düşeceğine inanıyoruz. Birileri bizi korkutmaya yıldırmaya çalışıyorsa hiç kusura bakmasınlar bunu başarmaları mümkün değil" dedi. CHP’nin avukatı Fatih Arslantaş da olayın bir hukuk faciası olduğunu söyledi. Arslantaş, ”Bugün itibariyle Konya ilinde bir hukuk faciası yaşanmıştır maalesef. Henüz 16 yaşında olan bir genç arkadaşımız, sadece hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Biz bu kararı adil ve hukuki bulmuyoruz. Alt sınır ve üst sınırı 1 ve 3 yıl olan hakaret suçundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 16 yaşında bir çocuğun, yaşı küçük bir çocuğun ilk defa tutuklandığına şahit oluyoruz" dedi.

Olayın hukukçular heyeti olarak takipçisi olacaklarını kaydeden Arslantaş, "Hukuki desteğimiz arkasında. Biz bu kararın adil olmadığını önceden alınarak adeta bir sevk ve tutuklama icrası olarak addediyoruz. Bununla ilgili itiraz girişimlerini arkadaşlarımız sürdürüyor. Biran önce bu adil olmayan karardan dönülerek bu arkadaşımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Hukuken her türlü mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.