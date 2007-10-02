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16 yaşında okullu olmak istedi ama.

Adana'da, 16 yaşında olmasına karşın hiç okula gitmeyen Meryem Aslan, “Haydi Kızlar Okula” kampanyası kapsamında okul yöneticilerinin mücadelesine karşın, evlendirileceği gerekçesiyle okula kazandırılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile ilköğrenim çağında olan kız çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla sürdürülen kampanya, Adana'da yüzlerce kız çocuğunu okulla tanıştırırken, ailenin ikna olmaması nedeniyle bu eğitimden mahrum kalanlar da var.
Adana'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göçle gelenlerin yoğunlukta yaşadığı Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan Orgeneral Bedrettin Demirel İlköğretim Okulu'nun Müdürü Bahri Bahadır ile okulun Müdür Yardımcısı Şerife İlengir, kampanya kapsamında okullu olmak isteyen, buna karşın babası tarafından evlendirilmek istendiği için okula gönderilmeyen Meryem Aslan'ı evinde ziyaret etti.
Baba Osman Kaplan ile görüşen Okul Müdürü Bahri Bahadır, eğitimin önemine dikkati çekerek “Anayasamıza göre, kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Siz çocuğunuzu okula göndermemekle ona kötülük yapıyorsunuz. En azından ilköğretim okulu diplomasını almalı. Üstelik daha çocuk yaşta evlendirmeniz de doğru değil” dedi.
Bahri Bahadır, okullu yaptıkları çocukların ihtiyaçlarını da karşıladıklarını bu yüzden ailelerine hiçbir yük getirmediklerini belirterek, “Seyhan Kaymakamımız İsmail Hakkı Develi de Meryem'in durumunu biliyor. Kendisi, onu okula göndermeniz halinde ihtiyaç varsa her türlü desteği yapacağını bildirdi” dedi. Ancak, büyük kızı gibi Meryem'i de okula göndermeyeceğini bildiren Osman Kaplan, Meryem'i bir akrabalarıyla evlendireceğini söyledi.
Babası ile okul müdürünün konuşmalarını heyecanla kapı aralığından izleyen Meryem Kaplan ise kampanya görevlilerinin “okul mu evlilik mi?” sorusuna, “elbette okulumu isterim. Ben hiç okul görmedim, önlük giymedim, bu benim en büyük hayalim” dedi.
Olumsuz sonuç alan okul yöneticilerini kapıya kadar uğurlayan genç kız, yine gelmelerini istedi.


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