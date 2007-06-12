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16 yaşın altındakiler sınav olmasın

16 yaşın altındakiler sınav olmasın

İngiltere'de bir eğitim kurumu 16 yaşından küçük çocukların sınav olmaması için girişim başlattı.

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İngiltere'de yapılan araştırmalara göre öğrencilerin yüzde 41’i sınavlar yüzünden okuldan uzaklaşmak istediklerini söylüyor. Sınavlar psikolojik sorunların yanı sıra sağlık problemlerini de tetikliyor. Sınav dönemlerinde yaşanan aşırı stresin gençlerde hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları ve çarpıntıyla birlike kalp hastalıklarına yol açabildiğini gösteren araştırmalar da bulunuyor. 

 

Genel Eğitim Konseyi’nin Avam Kamarası için hazırladığı raporda, çocukların sürekli sınav olmaktan dolayı psikolojik sarsıntı yaşadığı belirtildi

Öğrencilerin, Türkiye’den farklı olarak sene içinde iki veya daha fazla ulusal sınava girdiği İngiltere’de, sistemin hafifleştirilmesi için harekete geçildi. Ülkenin en etkili eğitim lobilerinden Genel Eğitim Konseyi (GTC), Avam Kamarası’nın eğitim komisyonu için hazırladığı raporda, 16 yaşından küçük öğrencilerin sınav stresi yüzünden psikolojik sorun yaşadığını; eğitim hayatlarının da ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Eğitim Konseyi raporda, “Sınavlar aralıksız olması gereken eğitim sürecine darbe vuruyor. Öğrenciler müfredatı öğreneceğine, sınavlara endeksleniyor. 16 yaşına kadar 70’e yakın sınava giriyorlar. Hiçbir şey bu strese değmez. Bu uygulama sona erdirilsin” çağrısı yaptı.

16 yılda 70 büyük sınav
Rapor öğretmenlerin de, okullarının sınav ortalamalarını yüksek tutmak için çabalamaktan asıl görevlerini unuttuğunuhatırlattı. Eğitim komisyonu ise ulusal sınavların iptali için yönetmelik değişikliği üzerinde çalışacaklarını söyledi. Ancak Eğitim Bakanlığı “Sınavlar eğitim seviyesinin ölçülmesi için hayati bir araçtır. Şimdilik bu uygulamadan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Öğrenciler sınavdan bıkıp okuldan soğuyor
İngiltere'de yapılan araştırmalara göre öğrencilerin yüzde 41’i sınavlar yüzünden okuldan uzaklaşmak istediklerini söylüyor. Sınavlar psikolojik sorunların yanı sıra sağlık problemlerini de tetikliyor. Sınav dönemlerinde yaşanan aşırı stresin gençlerde hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları ve çarpıntıyla birlike kalp hastalıklarına yol açabildiğini gösteren araştırmalar da bulunuyor.

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