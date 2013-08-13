16 üniversiteliye hapis cezası

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Zonguldak’taki Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEÜ), yeni YÖK yasası ile ilgili düzenleyecekleri toplantı için kendilerine salon tahsis edilmediği gerekçesiyle eylem yapan ve gözaltına alınan öğrencilerden 16’sı , ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla yargılandıkları davada 8 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

BEÜ Öğrenci Kollektifleri’ne üye bir grup öğrenci, geçen yıl 19 Aralık’ta şehir kampüsündeki Prof. Dr. Arif Amirov Salonu’nda yeni YÖK yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlemek istedi. İddiaya göre salonu kullanmalarına izin verilmeyen öğrencilere kampüs içinde başka bir salon gösterildi. Öğrenciler, tahsis edilen salonda da sadece 30 dakika süre tanındığını ileri sürerek protestoda bulundu. Rektörlük binasına yürüyen öğrenciler, halay çekip oturma eylemi yaptı. Üniversite güvenlik görevlilerinin öğrencileri binanın çevresinden uzaklaştırmak istemesi üzerine arbede çıktı. Çevik kuvvet ekibinin müdahale ettiği olayda 8’i kız 16 öğrenci gözaltına alındı.

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8 ay 10 gün hapis

Öğrenciler hakkında, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sonucunda öğrenciler P.K., G.T., S.A., G.O., T.T., O.C., H.B.K., B.Ö., S.G.K., G.İ., F.A., M.H.K., V.Y., Y.E., Z.A.S. ve A.E.’ye 8 ay 10’ar gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamaları, kişilik özellikleri, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezalarla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.