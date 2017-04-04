16 tematik liseden biri İnegöl’de açıldı

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Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu'nda açılan Tematik Lise, mobilya sektörüne kalifiye eleman yetiştirecek.

Mobilya üzerine açılan tematik liseye ilk etapta 80 öğrenci alınacak. Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu'ndaki Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bünyesinde açılan tematik lise, Bursa’da ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye genelinde kapılarını açacak 16 tematik lise arasında yerini alan lise proje okulu olarak faaliyet gösterecek.

İnegöl Tematik Lisesi'ne kaydolmak isteyen öğrenciler, yetenek imtihanına tabi tutulacak. sınavına değerlendirme puanının yüzde 30´u ile TEOG puanının yüzde 70´inin toplamından oluşacak puana göre öğrenciler liselere yerleştirilecek.