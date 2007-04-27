16 öğretmen: Bize de dava açın

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Eğitim- Sen Adana Şubesi'ne üye 16 öğretmen, Öğretmenler Günü'nde basın açıklaması yapmak istedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 11 sendika yöneticisinin hapis cezasına çarptırılması üzerine, kendilerinin de söz konusu açıklamaya katıldıklarını savcılığa ihbar edip haklarında dava açılmasını istedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü ve Eğitim- Sen Adana Şube Başkanı Güven Burma ile birlikte 16 öğretmen, Adliye önünde basın açıklaması yaptı. Öğretmenler, 2005'teki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimdeki sorunları anlatmak için Ankara'da düzenlenen basın açıklamasında gözaltına alınıp haklarında Ankara 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘yasadışı toplantı düzenlemek’ suçundan dava açılan 20 sendika yöneticisinden 11'nin 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edilmelerine tepki gösterdi. Eğitim- Sen Adana Şube Başkanı Burma, ortada hiçbir delil olmaksızın sadece sendika başkanlarını cezalandırma biçimindeki bu kararın açıkça KESK örgütlülüğünü hedef aldığını iddia ederek şunları söyledi:

“Bu cezalar hepimize verilmiş cezalardır. Çünkü bizler de eğitimci yürüyüşündeydik. Orada haykırdığımız taleplerimizin arkasındayız, bugün de aynı taleplerimizi tekrarlıyoruz. Dolayısıyla bu suç ise aynı suçu bizler de işledik. Kendimiz hakkında ihbarda bulunup dava açılmasını istiyoruz. İnsan haklarına, sendika hakkına, ifade özgürlüğüne ve uluslararası sözleşmelere aykırı bu haksız kararın Yargıtay’dan döneceğine inanıyoruz.”

16 öğretmen daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere savcılık muhabere bürosuna giderek haklarında dava açılması için ihbar suç duyurularını verdi.