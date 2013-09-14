16 milyon öğrenciye 199 milyon ücretsiz kitap

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Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 eğitim öğretim yılında ders kitaplarının hazırlandığını duyurdu. Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürü Yusuf Esener, 16 Eylül Pazartesi günü poşetlerde okul sıralarının üstünde hazır olacağını söyledi. Esener, görme engelli, özel öğretim kurumlarında ücretsiz öğrenim gören ve öğrenim bursu verilen, özel eğitim okulları ile özel özel eğitim okullarında örgün eğitim gören, yurt dışında öğrenim gören Türk çocukları ile okur-yazar olmayan yetişkinlerin kitaplarının da bakanlıkça temin edildiğini belirtti.

Ders kitaplarının tutarı

Esener'in verdiği bilgiye göre, ilköğretimde 126 milyon 869 bin 698, ortaöğretimde 72 bin 329 bin 262 kitap toplam 16 milyon 212 bin 426 öğrenciye ücretsiz dağıtılacak. Bakanlık, ilköğretimde görme, zihinsel ve işitme engelli öğrenciler ile ortaöğretimde görme engelli öğrencilerin kitaplarını da verecek. Hem ilköğretim hem de ortaöğretimde dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının tutarı, KDV hariç 314 milyon 493 bin 990 TL olarak belirlendi.

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Öte yandan Esener, mesleki ve teknik eğitim okulları öğrencilerinin bin 643 çeşit modül kitaplarının 2011-2012 öğretim yılında baskı ve dağıtımının yapıldığını anlattı. Esener “Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ilgili birim tarafından okullara ödenek gönderilmektedir. Genel Müdürlüğümüzce söz konusu kitapların baskı ve dağıtımı yapılmamakta” diye konuştu.

“Okul hayatı sizler için bir hazine”

Poşetler içinde dağıtılacak ders kitaplarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da mesajları yer alacak. Başbakan Erdoğan, mesajında öğrencilerin eğitim hayatları boyunca elde edeceği bilgi ve becerilerin onların kişiliğini geliştireceğini, hayatlarına yön vereceğini ufuklarını açacağını belirtti.

Öğrencilere “Bu bakımdan, okul hayatının, siz değerli gençlerimiz, öğrencilerimiz içiin hazine niteliğinde olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum” diye seslenen Erdoğan, içinde bulunulan çağın bilgi çağı olduğuna değindi. Ülke bütçesinin en önemli bölümünün eğitime ayrıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteyi sağlamak üzere başlattığımız eğitim seferberliğini; derslik yapımı, öğretmen atamaları, ücretsiz kitap uygulaması, şartlı nakit transferi, taşımalı eğitim, pansiyon ve burs hizmetleri, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması, her okulumuza bilişim teknolojisi sınıfları, internet erişimi gibi sayısız hizmet modeliyle gün be gün arttırarak sürdürmekteyiz.”

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Bunun son adımlarından birinin de FATİH Projesi olduğunu belirten Erdoğan, “En gelişmiş bilgi teknolojileriyle, bilgisayarlarla eğitim ve oğretime imkan sağlayan FATİH Projesi, inanıyorum ki gençliğimize, dünya ölçeğinde önemli ayrıcalıklar kazandıracaktır” dedi.

“Sizler Türkiye'nin çocuklarısınız”

Gençlerin, çağın gerektirdiği beceriler kadar milli ve manevi değerleri, insanlığın geleceğini şekillendirecek olan sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, sorumluluk sahibi olma gibi güzel davranışları da kazamasının en büyük arzuları olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizlerin, en iyi eğitim altyapısıyla, en genii imkanlarla, donanımlı ve birikimli gençler olmanız için çalışırken, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven, onun değerlerini özümseyen, demokrasiyi içselleştirmiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, birbirinin hak ve hukukunu gözeten bireyler olmanız için gayret gösteriyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki sizler, biyik bir ülkenin, Türkiye'nin çocuklarısınız. Sizler, zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip, medeniyetler inşa etmiş, medeniyet tasavvuru olan bir milletin evlatlarısınız. Özgüven içinde, gücünüzü ecdadınızdan alarak, aydınlık istikbali hiç kuşkusuz sizler inşa edecekseniz.”

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“Bizim dersliklerimiz daha az konforluydu”

Milli Eğitim Bakanı Avcı ise mesajında, öğrencilere “Sizlere daha iyi bir hayat, daha zengin imkanlar, bütün yetenek ve becerilerinizi geliştirebileceğiniz daha çok fırsatlar sunmak için elbirliğiyle çok çalışıyoruz” şeklinde seslendi.

Avcı, şöyle devam etti:

“Şüphesiz gönlümüzden geçenlerin hepsini başardığımızı söyleymeyiz. Ama emin olun ki elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Size devraldığımızdan daha iyi şartlarda bir dünya bırakabilmek için canla başla çalışıyoruz. Tıpkı bizden öncekilerin, annelerimizin, babalarımızın, öğretmenlerimizin bizim için yaptıkları gibi. Mesela bizim neslimizin büyük bir bölümü okula gidemedi. Okula gitmek istiyorlardı ama okullarımız yetersizdi. Bizim dersliklerimiz daha az konforluydu. Bizim kitaplarımızın baskıları sizinkiler kadar iyi değildi.”

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“Elimizden geleni yapıyoruz”

Ancak kendilerinden öncekilerin de kendilerinin sahip olduğu şartları inşa edebilmek için büyük fedakarlıklar yatığını bildiklerini belirten Avcı, öğrencilerin de dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirmek için üstlerine düşeni yapacaklarını anlattı.

Avcı, “Sizin için yaptığımız hiçbir şey bize yeterli görünmüyor. Ama bütün imkanları zorlayarak, elimizden geleni yaptığımızdan emin olmanızı isterim” ifadesini kullandı.

MEB, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim öğrencilerine, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaöğretim öğrencilerine, 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren de açıköğretim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere yönelik tüm ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyor.

