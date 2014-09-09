16 milyon öğrenci pazartesi ders başı yapacak

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2014-2015 eğitim öğretim yılında okul öncesinde 1 milyon 65 bin, ilkokulda 5 milyon 645 bin, ortaokulda 5 milyon 90 bin, lise ve meslek lisesinde 4 milyon 600 bin olmak üzere toplam 16 milyon 400 bin öğrenci ders başı yapacak.



2014-2015 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa 1 milyon 290 bin 770 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.



Yeni eğitim öğretim döneminde mevcut 873 bin 747 öğretmene ilave olarak atanacak 40 bin öğretmenle devam edilecek.



Yeni uygulamalar var



MEB, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ilk defa uygulamaya koyacağı çalışmalar yapacak. Buna göre, okul öncesi, ilkokul birinci sınıflara uygulanan uyum eğitimi yeni eğitim öğretim yılından itibaren ortaokula başlayacak öğrenciler için de uygulanacak. Bu kapsamda, okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için bugün başlayan uyum programı 12 Eylül'de sona erecek. Liselerde ise ilk kez geçen yıl 12 pilot ilde uygulanmaya başlanan uyum programı, 2014 yılında 41 ilde belirlenen 87 okulda gerçekleştirilecek.

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Okul öncesinde ikili eğitim



Bakanlık, daha fazla sayıda çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim uygulaması yapılmasına karar verdi. Ayrıca okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf mevcutlarının 10'un altına düşmesi halinde kapatılmayarak diğer gruplara aktarılması ya da yıl sonuna kadar bu sınıflarda eğitim öğretime devam edilmesine olanak sağlanacak.



Performans görevleri yerine derse katılım puanı



Öğretim programlarındaki kazanımların öğrenciler tarafından daha iyi kazanılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan performans görevlerinin, evde veliler tarafından yapılması şeklinde yanlış uygulamaların olduğu tespit edildi. Bu nedenle yapılan mevzuat çalışmalarında öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde performans görevi puanı yerine ders etkinliklerine katılım puanı getirildi. Bu uygulamayla öğrencilerin sınıf veya okul içinde öğretmen rehberliğinde yaptıkları ve bilişsel, duyuşsal ve pisikomotor alanlardaki becerilerini kullanmalarını ve geliştirilmelerini sağlayan, öğrencilerin performanslarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar için puan verilecek.



Seçmeli dersler notla değerlendirilecek

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Seçmeli dersler, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren puanla değerlendirilecek. Böylelikle derslerin daha ciddiye alınması ve nitelikli bir eğitimin gerçekleşmesi için, uygulanan seçmeli derslerin öğrencilerde bıraktığı etkinin objektif olarak değerlendirilmesi sağlanacak.



Çocuk kulüpleri açılacak



Bakanlık, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda eğitim ve öğretim saatleri dışında açılacak kulüplerde, öğrencilerin bilim olimpiyatları ve proje, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil gibi konularda yeteneklerinin desteklenmesi için çocuk kulüpleri açacak. Kulübe günde 2 saat katılan çocuğun aileye maliyeti aylık 43 TL ile 86 TL arasında olacak.

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Liselerde durum



MEB tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren 299 anadolu öğretmen lisesini kademeli olarak fen, sosyal bilimler ve anadolu liselerine dönüştürüldü. 299 anadolu öğretmen lisesinden, 171'i anadolu lisesi, 76'si fen lisesi, 52'si sosyal bilimler lisesine dönüştürüldü. Anadolu lisesine dönüşen 7 anadolu öğretmen lisesi de kademeli olarak kapatılarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne devredildi.



Yeni eğitim öğretim yılında 29 anadolu lisesi, 6 fen lisesi, 4 sosyal bilimler lisesi, 4 spor lisesi, 2 güzel sanatlar lisesi açıldı.



Özelden resmi liselere geçiş imkanı sağlandı



Özel liselerde öğrenim gören ve değişik sebeplere bağlı olarak okullarından ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için taban puan korunarak kontenjan şartına bakılmadan resmi liselere nakil ve geçişlerine imkan verildi.



Anadolu sağlık meslek liseleri hariç olmak üzere özel liselerden resmi liselere nakil ve geçişler, 30 Eylül 2014 tarihine kadar yapılabilecek.



Haftalık ders çizelgeleri değiştirildi



2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 9 ve 10'uncu sınıflarında kademeli olarak uygulanacak ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kabul edildi. Buna göre, genel liselerde haftalık ders saati sayısı 37'den 35'e indirildi.



Öte yandan MEB tarafından çıkarılan yasayla özel okula dönüştürülecek olan dershaneler, bu yıl son kez öğrenci kaydı alacak. Dönüşüme alınmayan dershaneler ile gerekli şartları sağlayamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri, 1 Eylül 2015 itibariyle sonlandırılacak.



23 Ocak’ta karne alacaklar



MEB'in açıkladığı akademik çalışma takvimine göre, birinci kanaat dönemi, 15 Eylül 2014 Pazartesi başlayacak ve 23 Ocak 2015 Cuma sona erecek. Yarı yıl tatili, 26 Ocak-6 Şubat 2015'te yapılacak.



İkinci kanaat dönemi, 9 Şubat 2015 Pazartesi başlayacak ve 12 Haziran 2015 günü sona erecek.



2015-2016 eğitim ve öğretim yılı, 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacak.



