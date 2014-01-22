16 milyon öğrenci cuma günü karne alacak

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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan 15 milyon 927 bin 462 öğrenci ve841 bin öğretmen 15 gün yorgunluk atacak. Yarı yıl tatili 27 Ocak-7 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ilk dersi 10 Şubat’ta başlayacak. 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi 13 Haziran’da son bulacak. Tatilin dinlenmek olduğunu hatırlatan uzmanlar ise veli ve öğrencileri uyararak, verimli planlı bir çalışma takvimi oluşturulması gerektiğini söyledi. Anne babalara ise, “Çocuklarınızın yanında olduğunuzu hissettirin” önerisinde bulundular.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ile Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Alpaslan Dartan’ın uyarıları şöyle:

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- Çocuğa anne- baba olarak sizden istediği yardımı ve desteği verdiğinizi gösterin.

-Anne-baba-çocuk-öğretmen ve diğer ilgililer arasında karne bir “suçlama-savunma” aracı olmamalı.

- Kırık notların düzeltilmesi için öğrenciye yol gösterecek bir klavuza ihtiyaç olabilir. Bu rehber aile, ve öğretmendir.

- Çocuğunuzun karnesiyle ilgili olumlu ve olumsuz hislerini sizinle paylaşmasını teşvik edin. Israrcı ve kırıcı olmayın. Samimi ve içten davranın. Onun neler duygularını anlamaya, onunla empati kurun.

- ‘Hiç vakit kaybetmeden bir çalışma planı yap’ gibi söylemlerden uzak durarak başarısız olduğu derslerle ilgili ya da kendini geliştirmek istediği konularda neler yapabileceğinizi konuşun. Çözüme odaklanın ve pozitif yaklaşın. Nedenlerini sorgulamayın.

-Yeteneğinize uygun gerçekçi hedeflerle, ikinci dönem için iyi bir planlama yapmalı ve zamanı iyi kullanmanız gerekiyor.

-Moralinizi yüksek tutmak, karnede düşük notlara odaklanmadan ve korkmadan kendi öğrenme yönteminize uygun bir ders çalışma planı belirlemelisiniz.

-Konu tekrarı yapmak, düzenli çalışmak, konuları parçalara ayırarak çalışmak, kısa bütün olarak çalışmak akılda kalıcılığı arttırarak öğrenmeyi kolay hale getirir.

-Dikkatinizin en iyi olduğu zamanı belirleyerek çalışma saatlerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Yoğun çalışma saatleri yerine kısa molalar vererek performansınızı arttırabilirsiniz.

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-İlgi çekmeyen ders gibi işler ertelenir ve bahaneler üretilir. Ama başarının olması için sistemli çalışmak gerektiği unutulmamalı.

-Ders çalışma sırası da başarıyı etkiler. En verimli saatte zorlandığınız derslerin çalışılması, benzer derslerin de arka arkaya çalışılmaması gerekiyor. Araya farklı dersler eklenirse verimliliğin artacağı bilinmeli.

İkinci dönem sınav maratonu var

İkinci dönem ayrıca 8’inci sınıf ve lise son öğrencileri için sınav maratonu ile geçecek. Ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri 28-29 Nisan’da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında İkinci Dönem Merkezi Sınavları’na girecekler. İkinci dönem telafi sınavları da 10-11 Mayıs’ta uygulanacak, sonuçları haziran ayında açıklanacak.

İkinci dönem üniversite maratonu da başlayacak. Lise son sınıf ve mezun öğrenciler 23 Mart’ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecekler. Sınavın ikinci ayağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise haziran ayında düzenlenecek. 14-15 ve 21-22 Haziran’da üniversite adayları toplam 5 oturumda düzenlenen LYS’ye katılacak. Yaz aylarında ise puanların açıklanması, tercihler ve yerleştirme sonuçlarını beklemekle geçecek.