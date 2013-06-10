16 ilde 2 bin kız okula kazandırıldı

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Çalışma kapsamında ilk ve ortaöğretim ile mesleki eğitimde kızların okullaşma oranlarının artırılması ve okulu terk oranlarının azaltılması amaçlanıyor. İş gücünde mesleki becerilerin geliştirilmesi ve eğitimde ailelerin farkındalığının arttırılmasının amaçlandığı 26 ay süren 'Kızların Eğitimi Projesi'nin kapanış toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı.

Toplantı açılışında konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, proje ile 16 milyon euro harcandığını ve 26 ayda 16 ilde 3 bin 200 ailenin ziyaret edildiğini söyledi. Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bu çalışmada 2 bin kız çocuğu okullaştırıldı. Günümüzde bilgi ve iletişimde ki gelişmeler, hayatın her alanında hissedilmekte. Değişikliğin en çok hissedildiği alan eğitim. Türkiye yeni yılda önceliği eğitime vererek, bu yönde harcamalar yapmıştır. Çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hakkı kısıtlanmış kızlarımıza ulaşarak, okullaştırılmasını sağladık."

Toplantıya katılan Büyükelçi Jean Rıpert ise, çocukların okulu terk etmesinin Türkiye'de ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Türkiye'de erken yaşta evlilik, tarım işçiliği gibi başlıca sorunlar çocukları okullardan uzaklaştırıyor. Bu sorunlar sadece Türkiye'de değil Avrupa ülkelerinde de var. Bizim projedeki amacımızı, bu sorunları aşarak çocuklarımızı okullaştırmak" diye konuştu.

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"Hayallerime kavuştum"

Projenin uygulandığı illerden Muş'ta yeniden okula gitmesi sağlanan Esra Çetinkaya da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Okula giden arkadaşlarımı görünce hüzünleniyordum. Hayallerime ulaşmam için okula gitmem gerekiyordu. Okula giden arkadaşlarım, okulu anlattığında daha da hüzünleniyordum. Okula gitme konusunda tam umudumu kaybettiğimde bir akşam kapı çaldı ve beni hayallerime kavuşturacak kişiler evimize geldi. Şimdi lisede okuyorum. Hayallerime yeniden kavuştum. İlerde bir meslek sahibi olduğumda yapacağım ilk iş kızların okullaşmasını sağlamak olacak.”

"Kızların eğitiminde Avrupalı ülkeler yakalandı”

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, proje kapsamında hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi. Güvenç, "Türkiye'de 20 milyonun üzerinde eğitim çağındaki çocuğumuz var. Türkiye son yıllarda kızların ilkokullaşması konusunda Avrupa ülkelerini yakaladı. Artık herkes kızların okullaştırılması bilincinde" diye konuştu.

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Toplantıya; Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Salih Çelik, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, Avrupa Birliği Büyükelçisi Jean Rıpert, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Daire Başkanı Cengiz Aydemir, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Halil Mutlu, projenin yürütüldüğü 16 illin milli eğitim müdürleri katıldı.