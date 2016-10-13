16 dekan gücünde vekil rektör

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ardından 1577 fakülte dekanının istifasından sonra YÖK, çoğunlukla vekaleten görevlendirme yaptı, bazılarında asaleten atamalar da oldu. Bazı rektörler dekan vekilliğini üstlenirken ortaya ilginç tablolar çıktı. Gümüşhane Üniversitesi’nde rektörün 7 fakültenin de dekan vekilliğini üstlenmesi konuşulurken Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ rekoru elinde tutuyor. Kendisi de vekil Rektör olan Prof. Dr. Bağ, 16 fakültenin dekan vekilliğini yürütürken, aynı zamanda 3 yüksekokul ve 2 enstitünün de müdür vekili. Rektör Bağ, şunları söyledi:
“Üniversitemizde FETÖ operasyonu sonrası tutuklamalar oldu. Rektörümüz (Prof. Dr. Hüseyin Bağcı) görevden alındıktan sonra ben göreve geldim. Benim göreve getirilme nedenim FETÖ ile mücadele. Cumhurbaşkanımızın onayı ile verilmiş bir karar. Bunu sürdürürken de dekanlıkların üzerimde tutulmasının bu mücadelede daha sağlıklı olacağı vurgulandı. Eğitimi kesinlikle aksatmıyoruz. Her yönetim kuruluna kendim katılıyor, her şeyi takip ediyor, ilgileniyorum. Büyük yük ama yapmak zorundayım. Bu konuda YÖK’e isim göndermedim. Uygun zamanda elbette görevlendirme yapılır.”
BİR REKTÖR KAÇ DEKAN VEKİLLİĞİ YAPIYOR
16 FAKÜLTE: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ aynı zamanda 3 yüksekokul ve 2 enstitü müdür vekili.
7 FAKÜLTE: Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun
5 FAKÜLTE: Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın
4 FAKÜLTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan
3 FAKÜLTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu