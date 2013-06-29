16 branşta yaz spor okulları açıldı

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Atatürk Spor Kompleksi Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Lütfi Turan, 75’inci kuruluş ve il spor merkezlerinin 28’inci açılış yıldönümünü kutladıklarını söyledi. Lütfi Turan, 5-18 yaş arası öğrenciler için açılan kursların ücretsiz olduğunu belirterek, “Amacımız, sporu yaygınlaştırmak ve ulusal uluslarası alanlarda başarılı sporcular yetiştirmektir. Spor kulüplerine alt yapı sağlamak sporu yaygınlaştırmak için gençlerimizi merkezlerde 65 öğretmen nezaretinde spor yaptırıyoruz. 3 bin 164 erkek ve 2 bin 309 kız öğrenci olmak üzere toplam 5473 kursiyerle 16 farklı branşta hizmet vereceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin oluşturduğu tören geçidi ile jimnastik kick boks ve okçuluk gösterileri yapıldı.