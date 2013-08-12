16 bin üniversiteli kız öğrenci taşınacak

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), 8 ilde yaklaşık 16 bin kız öğrenciyi, yeni yurtlara taşımaya hazırlanıyor. İstanbul, Erzurum, Trabzon, Ankara, Mersin, Balıkesir, Konya ve Eskişehir'de yaklaşık 17 karma yurt erkek yurdu olacak. Bu yurtlarda kalan yaklaşık 16 bin kız öğrenci yeni yapılan yurtlara taşınacak. Eski yurtlar ise tamamen erkek öğrencilere tahsis edilecek.

Erzurum'da toplam 9 yurttan 5 bin öğrenci; Trabzon'da 2 yurttan bin 200 öğrenci; Ankara'da 2 yurttan 1500 öğrenci; Mersin'de 4 bloklu yurttan 1600 öğrenci; Balıkesir, Konya ve Eskişehir'de birer yurttan 500'er öğrenci olmak üzere yeni yapılan yurtlara taşınacak. İstanbul'da ise yaklaşık 5 bin kız öğrenci Edirnekapı'da yapılan yeni yurda taşınacak.



''İSLAMİ DEĞİL, İNSANİ''

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YURTKUR yetkilileri, bunun 'İslami değil tamamen insani' bir operasyon olduğunu belirtirken, "Karma yurt, denilince sanki kız-erkek aynı binada kalıyor gibi zannediliyor. Oysa öyle değil. Yaklaşık 19 yurt kampüsünde kız ve erkek öğrenciler farklı bloklarda kalıyorlardı. Sadece yemekhaneleri ve kantinleri ortaktı. Kız öğrenciler, normalde şortlarıyla, başları açık şekilde yemekhaneye kantinlere inebilecekken erkek öğrenciler de olduğu için üstlerini değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Kız öğrencilerden gelen talepleri de dikkate alarak, kızlara pozitif ayrımcılık yaparak, onları yeni yapılan yurtlara taşımaya karar verdik" dediler.



Haremlik-selamlık uygulaması yapıldığı iddialarının erkek öğrenciler tarafından gündeme getirildiğini ileri süren bir kurum yetkilisi, "Özellikle Trabzon'da olimpiyatlar için yapılmış harika bir yurt var. Buradan erkek öğrencileri çıkarıyoruz, tamamen kızlara tahsis ediyoruz. Tabii erkekler, eski yurtlara gitmek istemedikleri için kıyamet koparıyorlar" dedi.



Yeni yurtlarda odaların 3 kişilik ve tuvalet ve banyosunun da içinde olduğunu belirten yetkililer, eski yurtlarda ise odaların 4 kişilik olduğunu; tuvalet ve banyonun ise oda içinde değil, katlarda yer aldığını belirttiler. Issız, sapa yerlerde bulunan yurtları erkeklere, merkeze yakın, hareketli bölgelerdeki yurtları ise kızlara tahsis ettiklerine dikkat çeken yetkililer, her anlamda kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapıldığını belirtirken, "Eskiden yurtların yüzde 40'ı kızlara ayrılırken, şimdi bu oran yüzde 61'e yükseldi. Erkeklere ayrılan oran ise yüzde 39'a düştü. Kızların okuyabilmesi için devlet yurtları büyük güvence oluyor. Aylık 290 lira burs alan bir öğrenci, devlet yurdunda kaldığı takdirde 280 lira da yemek bursu alıyor. Asgari ücretin 760 lira olduğu ve ailelerin bu gelirle çocuklarını okutmaya çalıştıkları düşünülürse yurtta kalan bir kız öğrenci için aylık 480 lira çok önemli bir gelir oluyor, ailelerinden destek almadan okuma imkanı buluyor" dediler.



KILIÇ: "AYRIŞTIRMA GÜNDEMİMİZDE YOK"



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise karma yurt ya da ayrıştırma gibi bir gündemlerinin olmadığını belirtirken, "Yurtların daha operasyonel yönetilmesine yönelik öğrencilerden gelen talepleri işleme koyuyoruz. Personel politikasının gereği hızla yeni yurtlar açıyoruz. Personelimiz artık yeterli değil, kız yurtlarında bayan personelin erkek yurtların da erkek personelin görev yapabilmesi ve ortak alanlara herkesin rahatlıkla inebilmesi açısından bir planlama yapılıyor, yoksa karma yurtları ayırma gibi bir proje yok. Yurt sayısının artmasına paralel planlama yapılıyor. Tamamen yönetim operasyonunu kolaylaştırmak ve harcamalarında tasarruf odaklı. İlk yaklaşımımız personel giderlerinden, cari giderlerden, ortak alan giderlerinden tasarruf odaklı. İkinci yaklaşımımız yurtlar ayrıldığında yatak kapasitelerini arttırma imkânımız olacak. Ama niyet sorgusunda olanlar hemen başka bir yaklaşıma giriyorlar. Oysaki çocuklar okullarında kütüphanelerinde beraberler, bizim bu yönde bir yaklaşımımız yok" değerlendirmesi yaptı.