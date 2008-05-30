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16 bin öğretmen yer değiştirdi

16 bin öğretmen yer değiştirdi

Öğretmenlerin illeri arası yer değiştirme suretiyle atamaları yapıldı. Atama sonucunda 16 bin öğretmenin yer değiştirme ataması gerçekleşti.

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Atama sonucunda 16 bin öğretmenin yer değiştirme ataması gerçekleşti.

2008 yılı öğretmenlerin iller arası ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ataması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, bilgisayar ortamında yapılan atamaların önemini vurgulayarak, MEB'in iletişim teknolojisi kullanımında üst düzeyde bulunduğunu söyledi.

Bütün okulların bilgisayara kavuştuğunu, okulların kalitesinin artırılması ile ile ilgili önemli çalışmalar kaydedildiğini belirten Özgül, eğitimin kalitesinin artırılması için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Özgül, atamalar sonucunda öğretmenlerin gidecekleri yerlerde ciddi katkılarda bulunmalarını istedi.

Konuşmaların ardından belirlenen kura numarası ile bilgisayar ortamında öğretmenlerin yer değiştirme ataması yapıldı.

Atamalar için Bakanlığın ayırdığı 41 bin 200 kadroya 31 bin 269 kişi başvururken, atama sonucuna göre ise 16 bin öğretmenin yer değiştirme ataması yapıldı.

MEB Personel Genel Müdürü Remzi Kaya da Ağustos ayı içinde öğretmenlerin eş durumundan atamalarının yapılacağını bildirdi.

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