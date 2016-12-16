16 Aralık’ta hangi illerde okullar tatil?

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Hakkari: Şemdinli ilçesinde kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi ve bazı okul yolarının kapanması nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Ordu: Bazı ilçelerde karın etkili olması nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş ilçesinde İMKB YBO ve Ahmet CÜREBAL İHO hariç tüm okullarımızda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak Mahallesi'ndeki okullarımızda yüksek kar seviyesi, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi" denildi.

Batman: Sason ilçesine bağlı köylerde eğitim öğretime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışının sebep olduğu don ve buzlanmadan dolayı bugün tüm köy okullarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Merkez okullarımızda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süre ile ara verildi. Merkezde taşıma kapsamında olmayan tüm öğrenciler için okullar açık bulundurulacak ve eğitim öğretime devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

Giresun: Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Doğankent'te ise Süttaşı İlkokulu ve Ortaokulu, Çatak Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilçedeki okullara taşımayla gelen öğrenciler için eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Rize: Çamlıhemşin ilçesinde okullardaki öğrencilerin tamamına yakını taşımalı olması ve aşırı buzlanma oluşması nedeniyle eğitime ara verildi.

Muş: Milli Eğitim İl Müdürü Cevdet Arslan, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda, eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.

Bolu: İl genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara binaen bugün il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Bartın: Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köylerde taşımalı eğitim yapılan tüm eğitim kurumlarına bugün ara verilecek, kent merkezi, ilçe ve belde merkezlerinde ise eğitim devam edecek. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.

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Eğitime kent merkezi, ilçe merkezleri ve belde merkezlerinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“16 Aralık Cuma günü köylerimiz ile taşıma yapılan okullarımızda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiş olup, il, ilçe ve belde merkezlerimizde eğitim öğretim devam edecektir.”

Bingöl: Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın ulaşımı aksatması nedeniyle bugün merkez ilçe, belde ve köylerinde ilk ile orta öğretime ara verildiği bildirildi.

Düzce: Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı bildirildi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il genelinde tüm okullarda eğitim öğretime 16 Aralık Cuma ara verileceği belirtildi.

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Van: Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve tüm köylerinde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseler (pansiyonlu okullar da dahil olmak üzere) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı diğer kurumlarda 16 Aralık Cuma günü, eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Tunceli: Mazgirt ilçesi ile bağlı köylerinde bir gün, Çemişgezek ve Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ardından olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bazı ilçelerde eğitime ara verildiği aktarılan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmiş olup, diğer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. Yine Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 16 Aralık Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir."

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Düzce: Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bingöl: Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle taşımalı olarak eğitim verilen okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tatilin, taşıma merkezlerinde eğitim öğretim gören öğrenciler için de geçerli olduğu hatırlatıldı.

Elazığ: Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 7 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden ve Sivrice ilçelerindeki tüm okullar 16 Aralık Cuma tatil edildi.

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Baskil ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Çorum: Etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezindeki okullar, bir gün tatil edildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Karabük: Yenice ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımayla gelen ilk ve ortaokul öğrencileri için okullar bugün tatil edildi. Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.

Kars: Kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim verilen tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının merkez ilçe ve köylerin yüksek kesimlerinde ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar yüzünden öğrencilerin mağdur olmaması için kent genelinde taşımalı olarak eğitim verilen tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.