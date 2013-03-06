159 kız öğrenciye okul ve dershane imkanı

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Köylerde yaşayan ve ilköğretimi bitirdikten sonra ilçe merkezinde pansiyon olmaması nedeniyle liseye gönderilemeyen kız çocukları için geçen yıl 300 öğrenci kapasiteli pansiyon yaptırıldı. Pansiyonun faaliyete geçmesiyle köylerden ilçe merkezine gelerek eğitimlerini sürdüren 159 kız öğrencinin okuma aşkı, Saray Kaymakamlığı’nı da harekete geçirdi ve SODES tarafından desteklenen “Kurslarla Başarıya Açılan Kapı” adlı proje ile öğrencilere dershaneye gitme imkanı sağlandı.

Atıl durumdaki bir binanın tadilattan geçirilerek dershaneye dönüştürülmesinin ardından gönüllü öğretmenler gözetiminde öğrenciler için etüt programları hazırlanarak, YGS ve SBS hazırlık kursları başlatıldı. Proje Koordinatörü Abdurrahman Karakurt, kurslara özellikle kız öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Kurslara katılan öğrencilere kullandıkları tüm materyallerin ücretsiz verildiğini belirtti. İlçede görevli öğretmenlerin gönüllü olarak hafta sonları ders verdiğini anlatan Karakurt, “3 yıl sürecek projenin bütçesi 220 bin lira. Şu an 90 kızımız kursa katılıyor. İlçede yalnızca bir lisemiz var ve bu lisedeki öğretmenlerimiz kursta gönüllü çalışıyor. Ayrıca önceki yıllarda liseden mezun olan ve şimdi sınavlara hazırlanan öğrenciler de kurstan faydalanabiliyor” dedi.

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Köylerden gelerek ilçede eğitimlerini sürdüren kız öğrenciler ise pansiyonun yanı sıra dershaneye gitme imkanına da kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirerek, kendilerine okuma imkanı sunan yetkililere teşekkür ettiler.

Öğrencilerden Elif Onur, hafta sonları aldıkları eğitimin hem dersleri hem de girecekleri üniversite sınavı için yararlı olduğuna değinerek, hafta sonları tatil yapmak yerine kendilerine konu anlatan ve test çözdüren öğretmenlerine minnettar olduklarını anlattı.