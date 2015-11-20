157 öğrenci salatadan zehirlendi

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Muğla’nın Datça, Ula ile Yatağan ilçelerindeki çeşitli ilk ve ortaokullarda eğitim gören 157 öğrenci, geçen 5 Kasım’da, öğle saatlerinde patatesli köfte, pilav ve salatadan oluşan menüden yedikten sonra akşam evlerinde rahatsızlandı. Yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle çocuklar, ailelerince hastanelere götürdü. 157 öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SORUN SALATADAN ÇIKTI

Muğla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, olayın nedenini tespit etmek için ilgili yemek şirketinden aldığı çevre sürüntü örnekleri ile su ve yemek numunelerini laboratuvarda inceledi. Kontroller sonucu domates, marul, soğan, zeytinyağıyla yapılan salatada, koli basiline (bakteri) rastlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde faaliyet gösteren yemek firmasına, 5 bin lira para cezası kesti. Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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VALİ ‘ÖNCE SAĞLIK’ DEDİ

Muğla Valisi Amir Çiçek, "Bizim için öncelik sağlık. Evlatlarımızın zehirlenmesinin ardından firma dört gün boyunca yemek çıkartmadı. Alınan numuneler incelendi. Sadece salatada koli basili bulundu. Birimlerimiz tarafından firmaya para cezası kesildi. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Firmayı değiştirmemiz için kanunda karşılığı olmalı. Gıdada bakteri çıktı diye ihaleyi iptal edemiyoruz. Mevzuatta böyle bir şey yok. Hukukun gereği neyse o yapılır" dedi.