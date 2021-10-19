156 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 156 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Bireysel açıdan yaşanabilecek olası güvenlik sorunları ya da olaylar karşısında 156 hattı aranmaktadır. Tabii bu hattın nereye ulaştığı ve ne işe yaradı merak edilen konular içerisinde geliyor.

156 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

156 Jandarma İmdat telefon numarasıdır. Özellikle yerel açıdan belli başlı bölgeler için polis imdat yerine 156 Jandarma aranır. Her türlü ihbar, şikayet, müracaat ile yardım talepleri bu numara üzerinden sağlanır.

156 Hattı Ne İşe Yarar?

Direkt olarak Jandarma'ya bağlanma imkanı sağlayan 156 hattı, vatandaşlar için güvenlik konusunda destek sağlar. Yaşanabilecek olası tehlike ve olaylar karşısında güvenlik için, ihbar ya da yardım talepleri bu numara üzerinden desteklenmektedir.

156 Hattı Arama Saatleri Nedir?

Özellikle güvenlik söz konusu olduğu için 156 hattı 7/24 ne zaman istenirse aranan numaralardan biridir. Herhangi bir ciddi durum söz konusu olduğu vakit, 156 üzerinden Jandarma'ya ihbar yapılabilir.

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156 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

156 tamamen ücretsizdir. Bu numara üzerinden sabit olarak Jandarma'ya ilgili bölge kapsamında ulaşım sağlanır. Böylece gerekli problem karşısında ihbar ve yardım talebi elde edilebilir.